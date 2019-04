Öngyilkos lett a csengeri örökösnő fia

Felakasztotta magát hétfőn a tavalyi országgyűlési választási kampányban csengeri örökösnőként ismertté vált asszony fia – értesült a 24.hu. Az öngyilkosságot a letartóztatásban lévő Sz. Gáborné korábbi ügyvédje is megerősítette a lapnak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a Mátészalkai Rendőrkapitányság csengeri rendőrőrse a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, "idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel"

A Kósa Lajos fideszes képviselőt is mesés svájci örökséggel megbabonázó csengeri asszony férje éppen egy évvel ezelőtt lett öngyilkos, így az asszony egy éven belül férjét és egyik gyermekét is elveszítette - írta a lap.

Kósa Lajos korábban azt mondta a csengeri asszonyról, hogy 2012 őszén kereste fel egy ügyvéddel egy hölgy, aki "Csengerben háztartásbeli", és azt állította, hogy nagy örökségnek lett tulajdonosa, és segítséget kért, hogy hogyan használja fel jól a pénzt. Előkerült egy papír, amely szerint Kósa 4,3 milliárd euró felett rendelkezhetett (ezt az akkori Simicska-féle Magyar Nemzet közölte le). De Kósa azt mondta, szélhámosság történt: "soha egy fillérhez nem nyúltam hozzá, soha semmilyen bankszámla feletti rendelkezést nem adott át a hölgy, azt a bank nem fogadta el, soha egy fillért nem fogadtam el, úgyhogy a lelkiismeretem tiszta."

Az asszony viszont a vallomásában azt állította, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos hagyaték. Ettől függetlenül 368 millió forintnyi csalással gyanúsították meg. Tavaly márciusban az asszony most öngyilkosságot elkövető fia is megszólalt az ügyben, miszerint Kósa polgármesterként maga kereste fel édesanyját, miután a nő ügyvédje „kikotyogta a mesés örökség hírét” egy közös ismerősüknek. A fiú állítása szerint Kósa azt mondta az édesanyjának, hogy lenne ötlete, mit csináljanak a pénzzel.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.