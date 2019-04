Valamiért nem sajtónyilvános, mit mond az agrárminiszter az EP-kampányban a gazdáknak

Gazdafórum Mezőtúron: Találkozzunk 2019. április 2-án (kedden), 18 órakor a Közösségi Házban (Szabadság tér 17.). Vendégem Dr. Nagy István agrárminiszter. Kérem osszák meg a bejegyzést és hívják el barátaikat a fórumra

- hirdeti nyilvános politikusi Facebook-oldalán a fideszes Boldog István. Ahogy tette azt legutóbbi fórumán, amikor Kubatov Gábor lett volna a vendég, ha le nem mondja az utolsó pillanatban. A fórumra el is mentünk, forgattunk.

Ezek után ezt a fórumot is szerettük volna megnézni, kíváncsiak voltunk, mit mond az agrárminiszter a mezőtúri és környékbeli gazdáknak az EP-kampány kellős közepén. Pláne, hogy a Fidesz egyik kampánytémája, hogy Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét, hogy a migránsokra költse. Hogy mennyire buta, és nem tiszta szlogen ez, amit az utóbbi időben úton-útfélen hangoztatnak, azt ebben a cikkünkben írtuk meg részletesen.

Látva a képviselő oldalára feltöltött meghívót, el is mentünk. Ám azt a helyszínen közölték, hogy nem sajtónyilvános a fórum. Értetlenül álltam a dolog előtt, rákérdeztem, hogy ez honnan kellett volna, hogy kiderüljön, amire azt a választ adták, hogy az MTI-be is így lett kiküldve. Ami azért furcsa, mert most megnézve az MTI agendáját, abban csak a fórumot megelőző sajtótájékoztatóról van szó, 17:30-as kezdettel, ami regisztrációhoz kötött. De fórumról egy szó sem. A Facebookon meghirdetett eseménynél pedig egy szó sincs arról, hogy ne lenne sajtónyilvános.

A sajtótájékoztató után megkérdeztem a fideszes képviselőt és az agrárminisztert, hogy megtudhatjuk-e, hogy miért titok, miért nem hallgathatja meg a sajtó, hogy a kampányban egy miniszter mit mond a gazdáknak, de

Nagy István agrárminiszter némán nézett maga elé

Boldog István azt kérte, forduljak a mellettünk álló sajtóshoz

Majd megjegyezte, már a sajtótájékoztató is regisztrációhoz volt kötött, így ő megadta a tiszteletet nekünk azzal, hogy azt meghallgathattuk. Ebben a képviselőnek igaza van, az MTI szerint valóban regisztrációhoz volt kötött a sajtótájékoztató - ahol a helyi tévén kívül a HírTV volt jelen -, ezért köszönet, hogy meghallgathattam.

Ebből néhány dolog derült ki. Egyrészt a fórum az első állomása a miniszter turnéjának. Másrészt a sajtótájékoztatón a migránsokról valamiért nem esett szó, csak homályos utalás, hogy akár el is vonhatnak a mezőgazdasági támogatásokból. A migránsokat talán a fórumra tartogatták.

Boldog Istvántól viszont meghallgathattuk, hogy a hétfőn a parlamentben elfogadott családvédelmi akcióterv is szorosan kapcsolódik az agráriumhoz, hiszen

ha vidéken, illetve a Kárpát-medencében sok magyar gyermek születik, akkor sok dolgos kéz is lesz a mezőgazdaságban is, és sok olyan ember lesz, aki el tudja fogyasztani azokat a terményeket, amit a magyar mezőgazdaság megtermelt.

Illetve azt is, hogy

A nemzetünk szempontjából nem mindegy, hogy hány magyar gyermek születik, nem mindegy az, hogy úgy, ahogy ma mi vagyunk a Kárpát-medence legnagyobb nemzete, ezer esztendő múlva is mi leszünk-e a Kárpát-medence legnagyobb nemzete. Én bízom benne, hogy a tegnapi döntésünk, és az, hogy megvédjük a magyar mezőgazdaságot, ahhoz fog vezetni, hogy ezer esztendő múlva - ugyanúgy, mint ma - a magyar nemzet lesz a Kárpát-medence legnagyobb nemzete, magyar szótól lesz hangos a Kárpát-medence, és a magyar nemzet fogja irányítani a Kárpát-medencét.

A fórumra tehát nem mehettünk be, így nem tudjuk, hogy a minisztérium által közleményben kiadott, a Nyitrai Zsolt által hangoztatott "Brüsszel + migránsok = oda a gazdák pénze" vonal volt-e a fősodor, vagy valami egészen más.

Az EU amúgy határt erősítene

Mindenesetre a 2021-2027-es uniós költségvetési terveket közelebbről megnézve nem igazán látszik, mi alapján harsogják minden csatornán a gazdák kontra migránsok narratívát; bár a mezőgazdasági támogatásra valószínűleg tényleg kevesebb pénz jut majd, mint az előző ciklusban, semmi nem utal arra, hogy ez a pénz a „migrációt szervező NGO-khoz” vándorolna.

Épp ellenkezőleg: az új költségvetés egy rakás pénzt szán az EU határainak megerősítésére, ami elméletileg a Fidesznek is szimpatikus elképzelés lehetne. Sőt, friss hír: a magyar kormány megszavazta az erősebb uniós határőrséget. Jóváhagyták az európai határ- és parti őrség megerősítését. Ezzel szélesebb jogkörrel ruházzák fel az EU határőrizeti ügynökségét, a Frontexet. A magyar kormány otthoni kampánya szeptember óta úgy állítja be a javaslatot, mintha az lenne a célja, hogy segítsen minél több bevándorlót bejutni az EU-ba, és hogy elvegye a határőrizet jogát a tagállamoktól. Az Európai Bizottság többször is cáfolta mindkét állítást.

Az Európai Bizottság költségvetési terve tehát érzékenyen érinti az olyan, mezőgazdasági támogatásokból bőven kapó országokat, mint Magyarország. De nem is dőlt el, hogy ez lenne-e a végleges, Magyarországon kívül 17 ország, tehát a tagállamok többsége csatlakozott az ezt ellenzők táborához. További részletek itt.

És visszatérve a fórumra: egy helyi azt mondta, a fórumon ott voltak a több száz, vagy ezer hektár földet birtokló helyi, környékbeli gazdák is. Szerinte

ez nem az a nyilvános, migránsozós fórum lesz. Ezeknek az utóbbi években erősen meggazdagodott gazdáknak eggyel több kell, mint hogy migráns, Soros. Ez az új vagyonosodott réteg. Itt a több száz hektáros gazdák gyerekei építik az új házakat, veszik a terepjárókat. Itt van igazi tét.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy bár a volumenalapú támogatások jelentőségét fokozatosan csökkentették, még mindig az a helyzet, hogy például Magyarországon a termelők felső 10 százaléka jut hozzá a pénz közel 80 százalékához. A gyakorlatban ez Csányi Sándort, Mészáros Lőrincet, Leisztinger Tamást vagy éppen Simicska Lajost jelenti. Vagyis bár a Fidesz a kisgazdákat rémisztgeti azzal, hogy a tőlük elvett pénzt fordítják majd a migránsokra, valójában a nagybirtokosok a rendszer fő haszonélvezői.

A mostani ciklusban részben erre válaszul indítottak egyszerűsített kistermelői támogatást és felső plafont kaptak a közvetlen kifizetések. Utóbbit még szigorúbbá tennék. A termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések összege 60 ezer euró felett csökkenni fog, a kifizetésekre pedig gazdaságonként 100 ezer eurós felső határ vonatkozik majd, így elvileg a kis- és a közepes méretű gazdaságok nagyobb hektáronkénti támogatásban fognak részesülni.

Az is új és pozitív elem lesz, hogy a tagállamoknak közvetlen kifizetéseik legalább két százalékát arra kell majd fordítaniuk, hogy segítséget nyújtsanak a fiatal gazdáknak a vállalkozásindításhoz.