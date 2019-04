Ki legyen 2019 hétköznapi roma hőse?

„Szeretném visszaadni azt, amit én kaptam az élettől. Szeretnék hátrányos helyzetű embereken segíteni, szeretnék jó ember lenni, ezért még sokat kell tanulnom.” Robi nagyon büszke szüleire, akik Borsodban, Göncön éltek, onnan költöztek a fővárosba. Olyan szegények voltak, hogy zsírba áztattak egy madzagot, ráerősítették egy kanálra és bedugták a falba, így világítottak.

„Nekem már sokkal jobb volt, mint nekik” – mesél Robi. „A szüleim mindent azért csináltak, hogy nekünk könnyebb legyen. Kiskoromban mi is sokat nélkülöztünk, de hozzájuk képest jóval több mindenünk volt.

Nagyon sokat dolgoztak, kemény fizikai munkát végeztek. Nekem ők a példaképeim. Édesanyám például még sohasem látta a Balatont, de felnőttfejjel el tudta végezni a nyolc általánost. Ehhez óriási erő kellett.”

Robi azt mondja, szüleitől azt kapta útravalónak, hogy a tanulás az egyik legfontosabb dolog. Mindegy, hogy mit, de tanulni kell. Mind a hét testvér szakmát szerezett. Ő először szobafestőnek tanult. „Nagyon komolyan gondoltam, hogy szobafestő leszek és családi vállalkozásban dolgozunk majd a testvéreimmel. Akartam és hittem benne.” Robi tényleg komolyan vette, 2004-ben a szakmák versenyén megkapta az év legjobb szobafestője díjat.

„Amikor elvégeztem a szakmunkásképzőt, akkor arra gondoltam, hogy ha ez sikerült, akkor miért ne lehetne nekem érettségim? Le is érettségiztem a Kalyi Jag iskolában. Aztán úgy voltam vele, hogy ha már ez is sikerült, akkor miért ne mehetnék tovább? Felvételiztem a Kodolányi János Főiskolára. Felvettek. De mindig dolgoztam az iskola mellett. Szállodákban, piacon szülők mellett, stb. Amit kerestünk, azt mind hazaadtuk a szülőknek.” Robi szeretne olyan világban élni, ahol az számít, hogy ki mit tesz le az asztalra. Hisz benne, hogy cselekedeteink határoznak meg minket, de sokszor tapasztalta az ellenkezőjét.

„Egyszer Anyukámmal paprikát árultunk a csepeli kórháznál. Jött egy rendőr. A mellettünk lévő árust nem zavarta el, minket igen, hiába volt anyunak engedélye. Hallottuk, amikor mondja az árusnak, hogy őket elküldöm, mert cigányok, ne legyenek itt. Megkérdeztem anyutól, hogy ez mi volt? Azt mondta: „Fiam, ezzel ne foglalkozz, ez így lesz egész életedben, ezt engedd el.” Akkor éreztem először, hogy anyuval másként bántak, szembesültem azzal, hogy cigány vagyok. Engem ez is motivált. Meg akartam mutatni, hogy vagyok valaki, hogy a tehetségemet nem a cigányságomhoz kell mérni. Én nem cigányként vagyok tehetséges, hanem emberként, ha tehetséges vagyok valamiben. Nincs olyan, hogy cigány tehetség.

” A kommunikáció szak elvégzése után került a Mediawave-hez. „Itt ismertem meg Joka Daróczi Jánost, akik csináltak egy gyakornoki programot, az RSK Roma Produkciós iroda, és a Partners Hungary szervezésében. Jelentkeztem. Kemény rosta volt, 150 emberből 4-en jutottunk be a tv-hez, szóval nagy dolog volt ez. Azóta is ott vagyok.” Robi a Duna Televízió Életkerék című műsorának egyik alapembere, riportere, szerkesztője, de dolgozott már a legnagyobb kereskedelmi televíziók showműsoraiban is. Mindemellett dokumentumfilmeket forgatott, például Olaszliszkáról is.

„Én ezzel akartam foglalkozni, az emberi sorsokkal, szerettem volna portrékat csinálni. Érdekelnek azok a történetek, hogy honnan hová jut az ember. Azonosulni is tudok velük, hiszen én is messziről indultam. A mozgókép pedig számomra a legjobb kifejezőeszköz.” Robi motivációs előadásokat is tart hátrányos helyzetű településeken. A pozitív példák erejében hisz, ezért jár szívesen vidékre, hiszen az ő példája is segíthet másokon. „Beszélek az életemről. Tőlem jobban elfogadják. Én azt a pluszt tudom adni, hogy elmesélem, honnan indultam, látják, hogy ki vagyok és nekem elhiszik. A szemembe néznek és érzik az őszinteségemet. Beszélünk célokról, hogy hogyan érjék el azokat, hogy ne a kifogásokat keressék, hanem a megoldásokat. El kell mondanom, hogy mit jelent a család, mik a szerepek. Hogy miért kell a nőknek is dolgozni, miért kell elengedni a nőt dolgozni.

Volt olyan előadásom, ami után egy férfi odajött és elsírta magát. Azt mondta, hogy köszöni, hogy erről beszéltünk, mert úgy tűnt, hogy reménytelen a házassága, nem lehet megmenteni, de most már érti, mi a probléma. Kezdi érteni a feleségét. Azóta is együtt vannak, néha felhívnak és kikérik a véleményemet.” Munkája mellett barátaival létrehoztak egy önkéntes programot Pesterzsébeten. A Kaposvári József Stúdió, a cigány származású sztárcipész után kapta a nevét. (1977.03.01- 2017.) Ő nagy sztároknak készített cipőket, de csinált szegény gyerekeknek is, hogy így segítsen. Robiék ezt a segítő szándékot szerették volna tovább vinni. Szinte megszállottként beszél erről a munkáról.

„Mindig bennem volt, hogy mi az, amit megtehetsz másokért. Mire vagy képes önerőből. Valószínűleg Édesanyám volt a minta ebben is. Anyu nem csak minket hetünket nevelt. Befogadta egyik unokatestvérünket is, de sokáig jártak hozzánk hajléktalanok is egy tál meleg ételért. A másokért tenni akarás belém ivódott.”

A programban jelenleg 42 fővel foglalkoznak, heti három alkalommal, 30 önkéntes segítségével. Három fő területük van, tehetséggondozás, felzárkóztatás és egészséges életmódra nevelés. „Megfelelő tanárokat szerzünk és ingyenes képzéseket biztosítunk. Nagyon fontos, hogy az egész családdal foglalkozunk. Az egyik szülőnek el kell kísérnie a gyereket. Amíg a kicsivel foglalkozunk a szülőnek is tartunk programokat. Sportolnak, aztán együtt főznek, salátákat, egészséges ételeket készítenek.” Robi szerint fontos, hogy ez nem egy cigány program. Ez hátrányos helyzetűeknek szól és teljesen önkéntes.

„Mi szándékosan nem csináltunk alapítványt, pedig vannak pályázati pénzek bőséggel a felzárkóztatásra, de mi nem akartuk elrontani a pénzzel. Mi önként csináljuk ezt, önerőből. Pesterzsébet alpolgármestere Kovács Eszter, hitt bennünk és kaptunk egy nagy helyiséget. Ezt felújítottuk, kifestettem szép színesre. A mottónk, hogy nem az a dolgunk, hogy halat adjunk a gyerekek kezébe, hanem hálót, hogy megtanítsuk őket halászni. Nem az a lényeg, hogy készen kapjanak valamit, hanem hogy küzdjenek meg érte. Tűzzenek ki célokat és tudják, hogy mit kell tenniük, hogy elérjék ezeket.”

Robiék nem gyűjtenek pénzt vagy adományokat. Mindent önerőből csinálnak, de azt mondja, megéri. „Ha elviszem moziba a gyerekeket, mert megérdemlik, akkor bizony kifizetem a jegyet 40 gyereknek. Mondják is nekem, hogy nem vagyok normális, hogy ezt csinálom, de megéri. Ha a film után a gyerekekkel tudunk egy jót beszélgetni arról, hogy mit láttak, az egy fantasztikus dolog. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a gyerekek meg sem szólaltak az elején, semmilyen szinten nem kommunikáltak. Ma szépen összetett mondatokban beszélgetnek, vannak céljaik.

Nagy siker az, amikor egy pedagógus megkeres minket, hogy mondjuk el, mit csináltunk ezzel a gyerekkel, hát megbukott, de a pótvizsgára mintha kicserélték volna. Van olyan hat gyermekes anyukánk, aki sosem dolgozott, most éppen dajkaképzőbe jár tanul és dolgozik is mellette. Nem ez a legnagyobb öröm? Nekem ez minden pénzt megér!”

Szöllősi Györgyi – televíziós újságíró