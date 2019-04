Egy menő orvos havi 4-8 milliót megkereshet Magyarországon

A legmenőbb orvosok itthon is megkeresnek 4-8 millió forintot. Egy jó szakorvos, gyakorlattal egymillió nettót hazavisz. Nálunk is hazavittek ennyit. És hozzáteszem, hogy legálisan, leadózva, nem a zsebbe dugdosva a pénzt

- ezt mondta Lantos Csaba, a Róbert Károly Magánkórház korábbi tulajdonosa a Növekedés.hu-nak. Lantos egy éve adta el a főként nőgyógyászati profilú magánklinikát, azóta alapvetően élettudományi befektetésekkel foglalkozik.

A Lantos által említett milliós fizetések elsősorban a hazai magánkórházakra vonatkoznak, de a versenyhelyzet miatt ma már a legjobb állami kórházak is arra kényszerülnek, hogy "mindenféle eszközt használva, de megadják legjobb orvosaiknak ezeket a fizetéseket", mert különben azok tömegesen elmennek.

Az üzletember szerint a magyar orvosok külföldre áramlása csillapodott, sőt megindult egyfajta visszaáramlás is. Régebben az volt a jellemző, hogy az orvos itthon dolgozott az állami szférában és mellette maszekolt. Ma egyre többen már csak egy nagyobb magánszolgáltatónál dolgoznak, és a magánrendelésüket is feladták.

Lantos szerint Magyarországon nagyjából 400 főre tehető az "orvosbárók" száma, akiknek komoly befolyásuk van a hazai egészségügyi kínálat alakításában is. Ők tudják meghatározni azt, hogy melyik kórházban melyik betegség csoportot gyógyítják, ott milyen terápia legyen, mely gyógyszereket alkalmazzák. Lantos szerint az orvosbárókat nem lehet eltüntetni, ki kell velük egyezni.

Az üzletember az interjúban arról is beszél, hogy az állami rendszerben az átlagos orvosi képesség nem rosszabb, mint Nyugat-Európában. A probléma nálunk az, hogy a beteg semmit nem tud a kórházak minőségéről, emiatt csapnivalóan rossz, de a legjobb ellátást is kaphatja. A beteg ezért informális kapcsolati hálón keresztül, hallomások alapján és természetesen hálapénzzel próbálja megtalálni a számára legjobb orvost.

A befektető is megismételte azt, amit az egyre jobban fejlődő hazai magánegészségügyi szektor régóta mond: a magánkórházak is végezhessenek tb által fizetett ellátásokat, amivel tehermentesíthetnék az állami kórházakat. Lantos szerint elég lenne, ha az állami egészségbiztosító (NEAK) csak az ellátások költségének 70 százalékát fizetné meg a magánkórházaknak, hiszen azok azok egyéb módon is keresnek pénzt a betegen.