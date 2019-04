Orbán Viktor piknikezni hívta Angela Merkelt

Magyarországra jön Angela Merkel, hogy részt vegyen a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára szervezett megemlékezésen, írja a Népszava kormányzati forrásokra hivatkozva.

A napilap információi szerint a német kancellár hivatala már visszaigazolta, hogy a politikus elfogadta a meghívást, így a látogatás biztosra vehető. Diplomáciai forrásból ezzel szemben úgy értesültek, hogy bár valóban érkezett Berlinből egy „elvi igen”, azért még nem száz százalék, hogy ebből a nyáron valóban kancellári vizit lesz, a német fél ugyanis „lebegteti egyelőre a kérdést”.

A lap arra is emlékeztet, hogy Merkel legutóbb az 1989 augusztus 19-i határnyitás 25. évfordulójához képest fél év késéssel, 2015 februárjában járt Budapesten, ahol egy meglehetősen feszült hangulatú sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor kormányfővel. A vizitet megelőző nyáron mondta el Orbán Viktor Tusnádfürdőn a híres-hírhedt vízióját az „illiberális demokráciákról”, amellyel nemzetközi botrányt okozott és jelentősen rontotta a német-magyar politikai kapcsolatokat. Merkel szóba is hozta a témát Budapesten, hangsúlyozva, hogy az Európai Néppártnak keresztény, szociális és liberális gyökerei is vannak, így „a demokrácia tekintetében nem tud mit kezdeni az illiberalizmus fogalmával”.

Merkel esetleges, várt, beteljesült vagy végül elmaradt látogatásairól ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Mint ugyanakkor ismert, 1989 augusztus 19-re magyar fiatalok szerveztek „pikniket” az osztrák határhoz, az esemény híre elterjedt az akkor már hónapok óta Magyarországon veszteglő több ezer NDK-állampolgárhoz is, akik nem akartak visszatérni a hazájukba, hanem az akkori NSZK-ba próbáltak továbbutazni, de ehhez nem voltak meg a vízumuk. A „piknikre” Sopron mellé érkező keletnémetek aztán egyszerűen áttörték - az akkor már csak látszólag őrzött - határzárat és tömegesen távoztak. A Népszava szerint:

Idén augusztus 19-én a CDU-hoz közeli Konrad Adenauer Alapítvány szervez a Fidesz pártalapítványával, a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal egy megemlékezést Sopronba, így logikus lenne Merkel jelenléte.