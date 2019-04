Salvini Magyarországra jön, és szeretne szövetséges maradni a Fidesszel

Rómába látogatott Kövér László, és találkozott többek között az olasz belügyminiszterrel, Matteo Salvinivel, aki a tervek szerint április végén-május elején Magyarországra látogat majd Pintér Sándor magyar belügyminiszter meghívására.

A magyar házelnök gratulált az olasz belügyminiszternek az elmúlt hetek, napok választási sikereihez meg ahhoz a teljesítményhez is, "amellyel az illegális migrációt sikerült megállítaniuk Olaszország partjainál". Ahogy azt korábbi cikkünkben írtuk, a szélsőséges pártokat koncentrálná Matteo Salvini egy új európai pártszövetségében, és Ide várnák a Fideszt is, ez azonban nyílt szakítás lenne az Európai Néppárttal.

Kövér viszont arról beszélt, hogy a Fidesz az Európai Néppártban képzeli el a jövőjét, Matteo Salviniék pedig egy új szövetséget próbálnak építeni. Kövér szerint az álláspontjuk ott találkozik, hogy az EPP-nek nyitottnak kell lennie a tőlük jobbra lévő politikai erők felé is, nem csak balra. Ezzel részben az EPP-t is felértékelik, részben alternatívákat is nyithatnak a választók előtt, hogy milyen Európát is akarnak valójában.

Matteo Salviniék szeretnék, ha a partnerek és szövetségesek maradnának, és nem vetették fel, hogy a Fidesznek el kellene hagynia a néppártot, és a Fidesz ezt nem is tervezi.

Salvini és pártja nyilvánvalóan el fogja dönteni, hogy a választások után adott esetben egy megújuló, vagy magát újrafogalmazó EPP-be kíván belépni, vagy egy új szövetséget építenek az Európai Parlamentben.

(MTI)