Karácsony szerint azért téma a zuglói parkolás, mert átláthatóan gazdálkodnak

Karácsony Gergellyel a Magyar Narancs csinált interjút, ahol természetesen a legfrissebb dologról, a parkolási botrányról kérdezték a polgármestert.

Már a lap is erős kérdéssel kezdett - "Tudatos önmegsemmisítés vagy sima pancserkedés, amit az elmúlt időben előadott" -, de Karácsony Gergelyt sem kell félteni, hasonlóan erőssel kezd ő is:

Zuzana Čaputováról, a frissen megválasztott szlovák elnökről írják: a tisztesség nem a gyengeség jele. Én is ehhez tartanám magam, még ha ez ebben a tesztoszteronszagú magyar politikában nehéz is

- mondja a zuglói polgármester, miután a 444.hu parkolási visszaéléseket feltáró anyagában végignézhettük, ahogy lehajtott fejjel, tartózkodva, némán nézi végig, ahogy a Fidesz és az MSZP együtt megszavaz egy első, második, és sokadik ránézésre is erősen túlárazott parkolási céges szerződést. Amit ő terjesztett be, és csendben tartózkodott. Majd az emiatt feltett kérdésre az ATV-ben elismeri, hogy az általa vezetett kerületben együtt mutyizik a Fidesz és az MSZP. Utóbbi az a párt, akinek támogatásával indul éppen a főpolgármesterségért.

A lap jelzi is, hogy már csak ezeket nézve is felmerülhet, hogy miért kellene most az általa vezetett politikai formációra szavazni ősszel, de Karácsony rögtön finoman le is rázza magáról az MSZP-t, mondván, az ő legfontosabb politikai szövetségesei azok a választópolgárok, akik az előválasztáson kifejezték, hogy ő induljon Tarlós ellen.

Az egyik legjobb mondata a parkolási üggyel kapcsolatban valójában a következő:

"Parkolásügyben én akartam világossá tenni, hogy mi van ennek a hátterében"

Mondja a polgármester azután, hogy a 444 anyaga megmutatta a visszaélést, és az abban betöltött finom tartózkodó szerepét. Az nem derül ki, hogy ha nem készül el ez az anyag, akkor is kereste volna-e a tévés lehetőséget, hogy a nagy háttéralkukról beszéljen. Ez a mondat egyébként az eddig megismert tények fényében legalább olyan erős, mint az, hogy pont az a zuglói Fidesz követel most hangosan vizsgálóbizottságot a "pénzszivattyúként" működő kerületi parkolórendszer kivizsgálására, akik csont nélkül megszavazták azt.

Karácsony szerint egyébként is csak azért téma azóta is a zuglói parkolási helyzet, mert ők nem hazudják be a kamu számokat, mint a többi önkormányzat teszi.

"A zuglói parkolás ma azért téma, mert átláthatóan gazdálkodunk, az adatokat nyilvánosságra hozzuk"

- mondja a zuglói polgármester arról a rendszerről, ahol olyan szerződést kötöttek, hogy a kerületben egy darab parkolóautomata havi fenntartási díja 69 ezer forint, amivel szemben van olyan kerület, ahol ugyanezt a munkát 6000 forintért végzik. Az egyébként vadonatúj automatákon.

"Ha Zuglóban megtörténik, hogy át tudnak nyomni önön egy ilyen közbeszerzést, mi a garancia, hogy egy vegyes Fővárosi Közgyűlésben ugyanez nem fog megtörténni" - teszi fel a kérdést a lap, mire Karácsony azt válaszolja:

Sokadszorra mondom, de nem megy át: nem nyomtak át rajtam semmit, a döntésre a fideszes többségű képviselő-testület jogosult. Vagyis a zuglói parkolási rendszer a Fidesz parkolási rendszere. Nekik van a legtöbb képviselőjük, onnan is jött a legnagyobb nyomás, más kérdés, hogy ehhez asszisztálnak egyes helyi szocialisták

A lap még felveti, hogy lett volna lehetősége például vétózni, mire Karácsony azt feleli, hogy a vétóval csak annyit ért el eddig is, hogy jobban aludt. Itt ebben az esetben pedig visszalépett az olcsóbb ajánlatot tevő cég, tehát egyetlen jelölt maradt állva, ha nem kötik meg a szerződést, jön a Közbeszerzési Hatóság büntetése.

Ki tudja, hányadik kérdésben vitatjuk meg a zuglói parkolást azon a napon, amikor kiderült, hogy a 3-as metrót úgy újítottuk fel, hogy a főváros egy 9 milliárddal olcsóbb ajánlatot kizárt, miközben az úgy újította volna fel a kocsikat, hogy még légkondit is beszerel. Ebből mégsem lett akkora ügy, de most, hogy főpolgármester-jelölt lehet belőlem, a Fidesz próbál lejáratni, miközben a szövetségeseink egy része is fél attól, hogy felborítom azt az értékrendszert, amelyben néhányan tovább lavíroznának. Hát, nem fognak

- dobja le a végső érvet Karácsony.