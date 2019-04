Néhol még igen foghíjas a felújított hármas metró

Szombaton átadták a hármas metró északi szakaszát a felújított állomásokkal. Az eddigi információink alapján ennek a szakasznak a felújítása tizenhét hónapig tartott és 72 milliárd forintba került.

Ennyi pénzből jött ki az új biztonsági rendszer, új utastájékoztató rendszer, 170 kamera felszerelése, mozgólépcsők és felvonók kiépítése, az üzemi területek megújulása, ötszáz kilométer hosszú elektromos vezetékhálózat építése, az automata vezetőrendszer megújulása, a padlóburkolaton vezető vonalak kialakítása a vakoknak. (Igaz, például az Árpád hídi állomás aluljárórendszerében még csak most folyik a mozgólépcsők átépítése, formálisan egy, a metrófelújítástól független beruházásban.)

A csilli-villi harmatos állomások átadása óta hat nap telt el, egyelőre nem működik minden teljesen flottul. Tettünk egy kört csütörtök reggel, hogy megnézzük ezt a bizonyos felújított-átadott északi szakaszt.

Most akkor kell az a pótlóbusz, vagy nem?

Röviden:

kell, csak nem abba az irányba.

7 Galéria: Hármas metró felújítás után Fotó: Huszti István / Index

Csütörtök reggel kilenckor elballagok a Lehel téri metróállomásra, ahol nemcsak Rogán Cecília hatalmas plakátja szúr szemet, hanem az elmúlt tizenhét hónapot nosztalgiázva idéző hatalmas információs tábla is, ami szerint még mindig metrópótló járatok közlekednek Újpest-Központig. Vagyis mostanában Újpest-központig, a felújításnál ugyanis inkább úgy döntöttek, mostantól legyen csak kicsi az a k betű.

Belépek az érkező és egyébként rendesen megtömött metrószerelvénybe, ahol

az utastájékoztatás kisebb bábeli zűrzavarával nézek farkasszemet.

Az ajtók fölött még az a szombat óta már elavult tájékoztatás van kiragasztva, hogy tessék csak a Lehel tértől a metrópótló buszt választani;

mellette az ablakon meg már ott cetli, hogy március 30. és április 5. között a metró a teljes vonalon közlekedik;

néhány centivel arrébb viszont egy újabb odaragasztott papírt látok arról, hogy április 6-tól a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között nem fog járni a metró.

Ember legyen a talpán az a külföldi turista (már amelyiknek valami folytán kedve szottyan továbbutazni a Nyugati pályaudvarnál), akinek fogalma sincs arról, hogy fővárosunk – Tarlós István főpolgármester szavaival élve – embert próbáló tizenhét hónapja után ekkora esemény történt.

Napok óta nem működő technológia

Befolydogálunk a piros színben domináló Dózsa György úti állomásra, ami éles kontrasztban van az előző, kissé lepukkant Lehel téri állomással. Szép és tiszta, csak épp

még mindig nem szuperálnak azok a fránya utastájékoztató kijelzők.

A kijelző nem üzemel. The display is out of order. Ez a kis kétnyelvű üzenet fogadja az érkezőket. A további állomásokon lassan átcsorogva aztán konstatálom, hogy ez amolyan általános probléma: a felújított északi szakasz egyetlen állomásán sem működnek. A zöld kijelzőn csak a szöveg változik, néhol Utastájékoztató teszt üzem olvasható le róla.

A következő metrót várva a Dózsán aztán megszólal egy férfihang a hangosbemondón. Hogy vajon mit mondhatott, az füleimnek rejtély marad, mert annyira veszettül alacsony a hangerő, hogy a nyikorogva érkező szerelvény teljesen elnyomja a búgó bariton hangot. (Ugyanez a helyzet a Forgách utcánál is, ahol a hadaró hang szerint valami érkezik, de hogy mi és honnan, azt már mindenki találja ki magának.)

Az Árpád hídi megállónál a Fehérvári út/Etele út felé tartó 1-es villamos megállójához ugyan vezet felfelé (egy amúgy iszonyatosan lassú) lift, a mozgáskorlátozottaknak az okozhat némi nehézséget, hogy a liftajtót az aluljáróban hajléktalanok torlaszolják el. Ugyanitt a villamosmegállóba felfelé vezető mozgólépcső nem működik.

Az állomás fölött, a Váci út – Róbert Károly körút kereszteződésében, a felszíni közlekedés sem állt még vissza a metrópótlás utáni állapotba. A Vác/Újpest felől érkezők a felüljáró alatt továbbra sem tudnak balra kanyarodni körútra.

Liftel kel meni

A hibák igazi ínyencei a legnagyobb élményt Újpest-Városkapunál szerezhetik:

egyrészt a bejárat után egy hatalmas ottmaradt piros vészjelző tábla arra inti az utazóközönséget, hogy Metróállomás lezárva;

másrészt maga az állomás kívülről is olyan lerobbant állapotban van, hogy még csak részleteiben sem sejlik fel, hogy ez valaha szebb napokat is látott;

harmadrészt pont csütörtök reggel szakadt le a Kőbánya-Kispest felé induló metró lépcsőlejáratának rácsa, amin egy vékony tollal felfirkantott szöveges cetli fityeg:

LIFTEL KEL MENI.

A liftek egyébként valóban működnek mindenhol (a Dózsa György úti megálló kivételével, ahol nincs). Ezt csütörtök reggel nemcsak én ellenőriztem, hanem egy piros kabátos néni is: az északi szakasz utolsó három szakaszánál ugyanis végignyomogatja a liftgombokat, hogy működésbe lépnek-e a felvonók.

Egy dolog minden egyes állomáson feltűnt:

a hiányzó ellenőrök.

Míg a Kőbánya-Kispest felé tartó oldalon minden állomásnál ellenőrizték a belépő utasok jegyeit, addig az Újpest-központ felé tartó oldalon elég könnyű dolguk van a bliccelőknek: a Lehel tértől kezdve egyetlen állomáson sem találkoztam a kék ruhás revizorokkal, pedig mind a hat felújított megállónál szépen komótosan felsétáltam a felszínre és vissza.

A tapasztalatainkról csütörtök dél körül tettük fel kérdéseinket a BKK-nak. Egyelőre nem érkezett válasz.

Április 6-án a hármas metró déli szakaszát zárják le az utazóközönség elől, amire kis körutam végén a Nyugati pályaudvar hangosbemondóján keresztül egy női hang szép magyarsággal figyelmeztet is:

Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között metrópótló autóbuszok vannak.

(Borítókép: Huszti István / Index)