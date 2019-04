EP-választás: Kezdődik az aláírásgyűjtés

Szombattól kaphatják meg a pártok az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az aláírásgyűjtés az európai parlamenti (EP) képviselők májusi választására – írta az MTI.

A májusi európai parlamenti választáson indulni szándékozó pártoknak ajánlóíveken kell megszerezniük

az induláshoz szükséges 20 ezer érvényes támogató aláírást.

A pártok április 23-án 16 óráig gyűjthetik össze az induláshoz szükséges 20 ezer ajánlást, és addig jelenthetik be országos listáikat az NVB-nél.

A választáson indulni szándékozó pártoknak a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) kell bejelentkezniük. A testület eddig 24 pártot vett nyilvántartásba. Az aláírásgyűjtő íveket is az NVB-nél kell igényelniük a pártoknak. Ezeket az igényléseket már leadhatták korábban is, de az íveket csak péntektől nyomtathatja ki a Nemzeti Választási Iroda.

Mivel az EP-választáson választójoggal rendelkezik – és így lista ajánlására is jogosult – az a magyar állampolgár is, aki az EU-n kívüli lakóhellyel rendelkezik, külön ajánlóív szolgál a magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok ajánlásainak gyűjtésére, illetve a magyarországi lakcímmel vagy személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok ajánlásainak gyűjtésére. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egyszer.

Gyűjteni nem lehet akárhol

A törvény tiltja az ajánlás gyűjtését az ajánló és a gyűjtő munkahelyén munkaidőben vagy munkavégzése közben,

a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben.

Tilos ajánlást gyűjteni közösségi közlekedési eszközön,

állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben,

felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint

egészségügyi szolgáltató helyiségeiben is.

Csak az az ajánlóív hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és fel van tüntetve rajta az aláírásgyűjtő polgár neve és aláírása.

A pártoknak figyelniük kell arra, hogy az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait, mert amennyiben azok hibásak (például elírja a személyi azonosítóját) az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelen.

A gyűjtés befejezésekor az összes ívet (azt is, amelyen egy ajánlást sem tettek) le kell adniuk a pártoknak, különben le nem adott ívenként ezer forint bírságot szab ki a Nemzeti Választási Bizottság. A 2014-es EP-választáson a pártokat összesen 92 millió forintra bírságolták az időben le nem adott ajánlóívek miatt.