A 2015-ös menekültválság jelenségeinek felidézésévél kezdte, majd azt állította: gyorsan kiderült, hogy ez egy jól megkomponált, kigondolt terv része, méghozzá azé, hogy hogyan

bonyolítsanak le egy népességcserét.

Szijjártó szerint a terv végrehajtásában az uniós bürokrácia, illetve azok a brüsszeli politikusok is szerepet kaptak, amelyek a legrosszabb jelzőkkel illetik azokat a nemzeteket és kormányokat, amelyek meg kívánják védeni nemzetüket és kultúrájukat. A terv végrehajtásában a liberális média, de a nagy nemzetközi szervezetek is szerepet kaptak, így az ENSZ is.