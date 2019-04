Gyurcsány: Magyarországnak együgyű kormányfője van

Cikkünk frissül.

Orbán Viktor és a Fidesz a Bálnában indították be hivatalosan is a már régóta tartó EP-kampányukat. Szijjártó Péter és Kocsis Máté mellett a legfőbb attrakció természetesen a miniszterelnök beszéde volt. Orbán junckerezett, weberezett egy sort, majd egy 7 pontos EP-programot is kihirdetett, amiben migráció van migránsok vannak és egy kis Soros. Részletesebben itt tudja elolvasni.

Rutineljárás: az ellenzéki pártok is reagálnak a miniszterelnökre. Első közlemény a Demokratikus Koalícióé:

Magyarországnak együgyű kormányfője van

- írja Gyurcsány Ferenc. Szerintük Orbán "a világ és Európa gondjaiból csak a menekültek jelentette kihívást látja".

Aki csak ezt látja, az elárulja hazáját

- írják. "Mert a magyar emberek és magyar családok szaporodó gondjai, a csapnivaló oktatás, a válságban lévő egészségügy, a drámai elvándorlás gondjai nem oldhatóak meg sem brüsszelezéssel, sem sorosozással, sem a mára nem létező menekültválság rémének felfestésével. Európa vigyázni akar az emberekre, Orbán elárulja őket. Elárulja akkoris, amikor azokkal az európai intézményekkel akar háborúzni, amelyek mindegyikében ott ülnek a magyar kormány és a magyar pártok képviselői, akik minden döntés meghozatalában részt vesznek. A magyar kormányfő a saját fészkébe piszkít Európában és itthon is" - áll a közleményben.

Az MSZP és a Párbeszéd már a Bálnánál akciózott

Ujhelyi István és Tordai Bence sajtótájékoztatót tartott a Bálna előtt még Orbán beszéde előtt. Ujhelyi rögtön azzal kezdte, hogy a bálna egy gerinces állat, ehhez képest most azért vannak ott, hogy a gerinctelen Orbánról beszéljenek. A liberálisból lett konzervatív Orbán újabb pálfordulásra készül, mondta a szocialista politikus. Ezután felolvastak néhány példát a Fidesz 2009-es EP-programjából, ami egyébként visszanézve a mai Fideszt és programját tényleg meredek.

Az Átlátszó össze is szedte a legerősebbeket ebben a cikkben korábban, egyik legjobb mondat a Fidesz 10 évvel ezelőtti EP-programjából: "Az Unió tagállamaival együttműködve határozottan fel kívánunk lépni a migráció gyakori kísérőjelenségének, a rasszizmusnak és az idegengyűlöletnek a megjelenésével, illetve erősödésével szemben."

Ujhelyi több példát is felolvasott, többek között olyasmik voltak benne, hogy fel kell ruházni az uniót olyan eszközökkel, hogy a tagállamokat az alapelvek betartására késztesse.

Sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen Brüsszel képviselte a magyar kormánnyal szemben

- idézte például Ujhelyi a Fidesz korábbi EP-programját.

Az LMP szerint Orbán Viktor klímabűnöző

Vágó Gábor szerint Orbán Viktor szövetségesei, a három nagy autóipari konszern megállapodott abban, hogy nem csökkentik károsanyag-kibocsátásukat, Szijjártó Péter pedig nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar kormány nem fog olyan szabályozásokat támogatni, ami az autóiparnak rossz.

"Egyértelmű, hogy Orbán Viktor és a Fidesz az autógyárak mellett van, és nem az emberek egészsége mellett" – mondta el az LMP listavezetője, és hozzátette, hogy a légszennyezés miatt minden magyar ember életéből "elvesznek három évet a klímabűnözők".

A párt aktivistái ezután egy kis performansszal köszöntötték a Bálnában kampányoló fideszeseket: