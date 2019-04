Bajban a kórházigazgatók, a kormány rászáll az adósságokra

Februárban és márciusban is menesztettek egy kórházigazgatót, és újabbak lecserélése is várható, miközben a kormány 13 intézmény élére költségvetési felügyelőt rendelt ki. A hivatalos ok, hogy a kórházak egy részének adóssága folyamatosan újratermelődik, miközben más intézményeket úgy menedzselnek, hogy azok kijönnek a pénzükből. Az Állami Számvevőszék 17 kórház vizsgálata alapján komoly gazdálkodási szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra mutatott rá. Kórházi szakemberek szerint ugyanakkor az alapvető baj az, hogy a mostani állami támogatási rendszer nem fedezi az ellátások valós költségét.