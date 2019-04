Megjött a várva várt eső, de hogyan tovább

Megérkezett a várva várt csapadék Magyarországra, délnyugat felől fokozatosan északkelet, kelet felé halad a csapadékzóna, erről az Országos Meteorológiai Szolgálat készített egy szemléltető videót is:

A videóban elmondja Kuntár Roland, hogy egy átvonuló hidegcseppnek köszönhetjük az égi áldást, ami megoldja a szokatlan, tavaszi aszályproblémát. A Dunántúlon már péntek délelőtt elkezdett esni az eső, nem is kevés, aztán délután 4 körül közelítette meg Budapestet.

A mediterrán ciklon fokozatosan helyezkedik át észak/északkelet felé, szombaton a súlypontja a Dunántúlon lesz, nagyjából szombat este hagyja el a Kárpát-medencét. A Duna-Tisza közén már péntek este lehet eső, majd keleten éjszaka várható nagyobb eső.

Szombaton már megszűnik a csapadék, északon és keleten még lehet zápor, legtovább pedig északkeleten várható összefüggő csapadék, Miskolc környékén itt még 10 milliméter eshet.

Az eső hűvösebb időt is hoz, szombat hajnalra, a nyugati határon akár talajmenti fagyok is lehetnek. Keleten a felhős időnek köszönhetően enyhébb lesz az idő, az éjszakai minimumok is 10-11 fok körül lesznek. Amikor viszont szombaton elvonulnak a felhők, a napsütötte tájakon 21 fokig felkúszik majd a higanyszál, igazi tavaszi idő köszönt be. Napközben már keleten lesz hűvösebb.

A folytatásban, vasárnap, hétfőn és kedden marad a változékony, tavaszi idő: napsütés, gomolyfelhők, elszórtan lehetnek záporok. Az éjszakák enyhék lesznek, így még egy jó hírünk van az eső mellet, hogy a nagy kiterjedésű fagyok nem fognak már visszatérni.