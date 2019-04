(Fél)összefogás: velük győzné le az ellenzék a Fideszt Budapesten

Az ellenzéki megállapodást közös sajtótájékoztatón jelentette be a budapesti Városházánál Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke; Gy. Németh Erzsébet, a DK országos elnökségének tagja; Béres András, a Párbeszéd elnökségi tagja és Donáth Anna, a Momentum alelnöke.

Molnár Zsolt azt mondta, hogy több hónapos tárgyalás után született a megállapodás, és a most megegyező pártok célja közös: leváltani a NER-t, és átlátható Budapestet létrehozni, ahol az önkormányzatiság érték. Donáth Anna azt mondta, hogy a Momentum azért tartja fontosnak az összefogást, mert a törésvonal jelenleg nem az ellenzéki pártok, hanem "az államhatalom és az ellenzék között van".

Látható, hogy az összefogás nem teljes. Információnk szerint az egyeztetéseken részt vettek az LMP képviselői is, azonban végül/egyelőre nem sikerült konszenzusra jutni. Az LMP-sek azzal szálltak ki, hogy majd a május 26-i EP-választás után döntenek az együttműködés mikéntjéről.

Arról vita van a pártok között, hogy a Jobbikot be kell-e venni az összefogásba. A budapesti közvélemény-kutatások szerint ugyanis az ellenzék a Jobbik nélkül is megelőzi a Fideszt - ráadásul sok jobbikos másodlagos preferenciája inkább a Fidesz, mint a baloldal. Vagyis a jobbikos jelölt hiánya ahhoz is vezethet, hogy számos jobbikos inkább átszavaz a Fideszre - ami gyengíti összességében az ellenzéket. (Az ellenzéki összefogás alakulásáról itt olvashatja korábbi helyzetjelentésünket.)

Szintén kérdés lehet még, hogy a Momentum tagsága hogy fogadja a bejelentést, az Azonnali szombat reggel írt arról, hogy a párt küldöttei közül néhányan levelet fogalmaztak az elnökségnek arról, hogy a teljes összefogást sürgetik, és nem egyeznek bele a félmegoldásba. De majd később derül ki nyilván, ez mennyire általános vélemény a pártban.

A kerületi polgármesterjelöltek listájában tehát még lehetnek változások (például az LMP beszállásával). Ám a jelenlegi helyzet szerint velük győzné le az ellenzék a Fidesz jelöltjeit.

I. V. Naszályi Márta - Párbeszéd

II. Őrsi Gergő - MSZP

III. Kiss László - MSZP

IV. Déri Tibor - Momentum

V. Tüttő Kata - MSZP

VI. Soproni Tamás - Momentum

VII. Niedermüller Péter -DK

VIII. Pikó András - Momentum civilként jelöli

IX. Párbeszéd jelöl, de nincs döntés még, kit

X. Somlyódy Csaba - MSZP

XI. László Imre - DK

XII. Élő Norbert - DK

XIII. Tóth József - MSZP

XIV. Horváth Csaba - MSZP

XV. Németh Angéla - DK

XVI. Nemes Gábor - DK

XVII. Gy. Németh Erzsébet DK

XVIII. Szaniszló Sándor - MSZP

XIX. Gajda Péter - MSZP

XX. Szabados Ákos - (MSZP-s kvótán)

XXI. Takács Mónika - MSZP

XXII. Havasi Gábor - Momentum

XXIII. Momentum jelöl, de még nincs döntés, kicsodát

Arról sincs még döntés, hogy milyen jelölőszervezet színeiben indulnak, vagy netán pártlogókkal. De arról megállapodtak, hogy nemcsak a polgármesterjelölti posztokon, hanem az egyéni választókerületekben is közös jelölteket indítanak.

A Jobbik és az LMP szomorú - különösen a Momentumot szidja

A megegyezés bejelentése után nem sokkal közös közleményt adott ki a Jobbik és az LMP, illetve a Sétáló Budapest kampányfőnöke, Zaránd Péter (Puzsér Róbertet ők jelölik főpolgármesternek). Bencsik János és Moldován László, a Jobbik és az LMP budapesti elnökei, illetve a Sétáló Budapest csapata "szomorúan veszi tudomásul, hogy Budapesten az MSZP tudatosan az ellenzék megosztására játszik. Nem beszélnek programról, nem egyeztetnek Budapest jövőjéről, hanem kizárólag pozíciókkal seftelnek. Ezzel ellehetetlenítik a teljes ellenzéki együttműködést."

A közleményük szerint a ma bemutatott polgármesterjelöltekkel és a mögöttük álló pártszövetséggel "nem lehet leváltani a Fideszt, hiszen éppen ők okozták kétharmadot, és számos esetben a mai napig helyi szinten kollaborálnak a narancsuralommal. Ez a megállapodás nem a változást és nem az ellenzéki győzelmet szolgálja, hanem a parkolási maffiát és a korrupt szocialista világ túlélését" - írták.

Azt is hozzátették, hogy elkeserítő látni, hogy ebben részt vesz a Momentum. "A harminc évet nem lehet leváltani az olimpiát megszavazó Karácsonnyal, a zuglói parkolási botrányt eltagadó Horváth Csabával, az MSZP-vel és a DK-val. Azt gondoljuk, hogy a Momentum szavazói centrum szavazók, azt gondoljuk, hogy a Momentumnak a centrum pártokkal kellene együttműködnie, ahogy erre vidéken számtalan példa van. Sajnáljuk, hogy a kapzsiság győzött az elvek felett."