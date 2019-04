Félmillió aláírásnál jár Hadházy petíciója az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért

Túl van a félmillió aláíráson az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított petíció, jelentette be a független Hadházy Ákos szombaton egy sajtótájékoztatón. A képviselő előtt lebegő cél továbbra is az, hogy meglegyen az egymillió az EP-választásokig, ehhez azonban szerinte nagyon fontos lenne, hogy az ellenzéki pártok is segítsenek, illetve teljesítsék korábbi ígéreteiket.

Hadházy elmondása szerint a Jobbikot leszámítva minden ellenzéki párt vállalta, hogy segít a gyűjtésben, aminek - bár legtöbbször a helyi aktivisták lelkesedése miatt ugyan, de - hellyel-közzel eleget is tettek. Viszont azt látja, hogy a kisvárosok, községek lakóit már tényleg csak a pártok segítségével tudnák elérni.

"Ahelyett azonban, hogy segítenék a petíciót, egyes ellenzéki pártok saját aláírásgyűjtéseket indítottak, más, esetenként homályos célokért"

. mondta a képviselő, aki azt is kérte, hogy aki teheti, aktivistaként is segítse a gyűjtést.

"Az Európai Ügyészség arra hivatott, hogy üldözze az EU-s források rovására elkövetett csalásokat. 28 tagállamból 22 már csatlakozott az együttműködéshez, de Magyarország eddig kimaradt. A Fidesz rendszere ugyanis arra épül, hogy a kormányközeli körök az uniós forrásokat az ország fejlődése helyett a saját gazdagodásukra fordíthatják, a Polt Péter által vezetett ügyészség pedig szemet huny a nyilvánvaló bűncselekmények felett is, nem hajlandó nyomozni vagy vádat emelni, ha az elkövetők a fideszes körökhöz tartoznak"

- áll a képviselő közleményében.