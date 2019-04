Karácsony: Tarlós szorong, azért nem akar vitázni

Tarlós István szorong, tán némi szégyenérzet is gyötri. Hozzászokott, hogy bármit mond, az úgy megy át a lakájmédián, mint kés a vajon - mondta a Népszavának adott interjúban Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt arra reagálva, hogy a jelenlegi főpolgármester nem akar vitázni vele. "Egy vitában azonnal kiderülne, hogyan szakította ketté ezt várost: minden érdemi beruházás a NER-kegyeltek gazdagodását szolgálta, miközben fájóan kevés jutott a budapestiek életminőségének javítására. Stadionok, paloták épülnek, fideszes oligarchák beruházásai pusztítják a fákat és a közösségi tereket, a 3-as metró felújítása az orosz érdekek kiszolgálása miatt kontármunka lett, ezrek idő előtti halálért felelős a légszennyezés, miközben aránytalanul drága a tömegközlekedés" - mondta Karácsony.

Arra a kérdésre, hogy ha tudta, Zuglóban mutyiznak a parkolási cég pályázata körül, akkor miért írta alá, Karácsony azt mondta, ha megvétózta volna, akkor később megint ugyanazok a Fidesz-közeli cégek jelentkeznek. "Egy dolgot tehetek: a most lejáró szerződést nem hosszabbítom meg, hanem az önkormányzat veszi át az üzemeltetést. Hamarosan eljön az igazság pillanata Zuglóban is, illetve a Fidesz és Tarlós számára is..."

Szerinte a megoldás valóban az egységes fővárosi parkolási rend lenne, csakhogy Tarlós azt nem tudta elérni. "Miért nem teszi? Mert Orbán nem adott rá engedélyt neki – Tarlós maga vallotta be egy interjúban. És Orbán miért ragaszkodik a mostani parkolási rendetlenséghez? Mert ehhez fűződik a Fidesznek gazdasági érdeke. Én be fogom vezetni az egységes parkolási rendet és az ellenzéki kerületi polgármester-jelöltek mindegyike támogat ebben."

Arra a kérdésre pedig, hogy miért nem tartották magukat ahhoz a tervhez, hogy az ellenzéki pártok március 15-én hirdetnek csapatot, ezt felelte: "A terv az volt, hogy megállapodunk, ehhez bonyolult tárgyalások kellettek. Sokáig vártunk az LMP-re, de nem várhatunk örökké. Az EP-választáson a pártok – az MSZP és a Párbeszéd kivételével – külön listán indulnak, mindegyikük saját magának kampányol, így még az EP-hajrá előtt tudatosítani kellett, hogy az önkormányzati versenyzők közös jelöltek."