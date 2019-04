"Nagyon meg van szervezve a dolog. Nagyváradon viszonylag hülyebiztos, segítő személyzet irányít, mindenhova fel van matricázva, ahogy kell, a járdán még fel is van fújva. Osztogatnak szórólapot és adnak eligazítást a metrónál lenn, a mozgólépcsők felett a kijáratnál és a buszmegállóban is. A 45 másodperces indulás is stimmel, kifelé alig vannak egy buszon" - jelentette a helyszínről kollégánk.