Elutasították az ellenzéki kifogásokat: érvényes a túlóratörvény

Az Alkotmánybíróság elutasította az ellenzéki képviselők indítványát, amelyekben a közjogi érvényítelenséget állították az elfogadás körülményei miatt. A határozatot nyilvános ülésen ismerteti a testület, de azt a látogatóknak nyomtatásban előre odaadták.

Az AB szerint a házszabályból nem, övetkezik, hogy az ülést csak a pulpitusról lehetne vezetni. Az ellenzéki jegyző kijelölésének elmaradása kényszerítő ok miatt történt, és a gépi szavazás kártya nélküli lebonyolítása sem sértette a szavazás garanciális szabályait, mondja az AB. A döntéssel a teljes testület egyetért, Pokol Béla párhuzamos indokolást nyújtott be.

A túlóratörvény miatt független képviselők (Bősz Anett, Hadházy Ákos és Szél Bernadett) mellett a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP és a Párbeszéd frakciói fordultak az AB-hoz. Arra hivatkoztak, hogy a Munka Törvénykönyvét és más munkaügyi jogszabályokat szabálytalanul módosított a parlament, ezért a módosítás formai ok miatt – közjogilag – érvénytelen. Az ellenzék érdemi, tartalmi kifogásokat is benyújtott, ám ezeket az AB most nem tárgyalta.

Az őszi ülésszak utolsó napján, amikor a kérdéses törvénymódosítás végszavazása zajlott, az ellenzék tiltakozása miatt az ülésteremben káosz uralkodott. Az üléstermi akció politikai előzménye, hogy az ellenzék a rendkívül népszerűtlen túlóratörvénnyel hosszú idő után fogást talált a váratlanul defenzívába szoruló kormányon. Hogy a december 12-én történteket megtorolják, márciusban a kormánypártok Kövér László házelnök javaslatára szigorú pénzügyi retorziókkal sújtottak 36 ellenzéki képviselőt.

Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő, Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője, Bősz Anett független képviselő, Szél Bernadett független képviselő és Varju László, a DK képviselő mutatják a szavazó kártyájukat a 2019. december 12-i szavazás alatt

Két nappal korábban obstrukcióval próbálták megakadályozni a törvény elfogadását: 2925 (többségében komolytalan) módosító javaslatot nyújtottak be, melyeknek az érdemi tárgyalása jelentősen késleltette volna a végszavazást, és a leginkább a magyarországi multinacionális munkaadók érdekeinek kedvező törvénymódosítások nem tudtak volna január 1-én hatályba lépni. A módosítókat a kormánypártok egyetlen gombnyomással utasították el, az ellenzék szerint törvénysértő módon.

Az ülést a levezető elnök, Latorcai János nem a pulpitusról vezette, hanem a padsorok közül, kézi hangosbeszélővel, mivel ellenzéki politikusok elállták az útját. A szolgálatban lévő jegyzők egyike sem tartozott ellenzéki képviselőcsoporthoz, és a szavazási rendszer kártya nélküli üzemmódban működött, miközben az ülésteremben szavazásra nem jogosult személyek – például Orbán Viktor testőrei – is tartózkodtak, vagyis elvileg akár ők is szavazhattak. Minderről itt írtunk részletesebben.

Az alkotmánybírósági indítvány készítői szerint mindez ellentétes az Országgyűlési törvénynek az országgyűlési tárgyalások rendjéről szóló szabályaival. Az ellenzéki jegyző kijelölése, valamint a szavazás átláthatósága ráadásul olyan garanciális követelményei a szavazás hitelességének, melyek nélkül annak eredménye nem tekinthető érvényesnek.

A népszerűtlen túlóratörvény – az ellenzék szóhasználatában rabszolgatörvény – lehetővé tette a munkáltatók számára a korábbi munkaóra-szám növelését, a munkavállalók által "önként vállalható túlóra" formájában. A változás két legfontosabb elemeként

az egy év alatt engedélyezett túlórák számát a korábbi 250 óráról 400 órára növelték (ez Európa-rekord, ugyanakkor az EU-s felső korlát 416 óra), így akár egyeseknek hatnapos munkahete is lehet;

a munkaadónak elszámolásra rendelkezésére álló időkeretet a mostani 1 évről 3 évre nyújtották, tehát a legrosszabb forgatókönyv szerint előfordulhat, hogy valaki csak az elvégzett munka után 3 évvel kapja meg az érte járó fizetséget.

Ellenzéki képviselők tiltakoznak Orbán Viktor miniszterelnök előtt a Parlamentben 2018. december 12-én.