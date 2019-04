Gyurcsány aláírt az MSZP-nek

A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc szerdán aláírásával támogatta az MSZP-Párbeszéd EP-listáját. Az aktusról maga Gyurcsány posztolt a Facebookon.

A szabályok szerint egy választó több listát is támogathat az aláírásával. Így ez Gyurcsány Ferencnek is módjában áll. Az eset időzítése mégis azért fontos, mert éppen most került a kormányközeli Magyar Nemzet birtokába egy hangfelvétel, amely a szocialisták kampányeligazításán készült március végén, és az MSZP-sek Gyurcsány Ferencet is bírálták ezen.

Az MSZP-sek már névvel, arccal is mondtak ennél keményebbet Gyurcsányról, aki 2011-ben hagyta el az MSZP-t a DK-sokkal, és azóta hol közösen, hol külön indulnak a felek. Ezúttal arról volt szó a lap szerint, hogy a DK másolja az MSZP-t, és Gyurcsány célja még most is az, hogy elhódítsa az MSZP megmaradt szavazóit.

A Magyar Nemzet szerint Tóth Bertalan pártelnök azt mondta párttársainak, hogy "személyesen tárgyaltam Gyurcsány Ferenccel, de sajnos nem a közös érdeket láttam." Miután a két pártelnök más pártban politizál, ez nyilván nem rázta meg a szocialistákat. Tóth emelett úgy vélte, hogy "megint az a belső indíttatása a Demokratikus Koalíció elnökének, hogy az MSZP-t kell legyőzni." Mert "lássuk be április 8-án azért elég nagy bukta volt az ő jelöltjeikkel, a választáson alig érték el az öt százalékot."

Ujhelyi István EP-képviselő pedig állítólag arról beszélt, hogy a DK-sok kopírozzák az MSZP-seket. "Mi bejelentjük reggel az aláírást Európáért, és aznap este Dobrev Klára élő videóban ugyanazt bejelenti. Szóról szóra ugyanazt."

Ezek után jött a Gyurcsány-poszt arról, hogy aláírt az MSZP-nek, ami azt mutatja, hogy a DK elnökét nem igazán rázták meg a Magyar Nemzet által leközöltek.