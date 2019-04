Idén már 118 autó gyulladt ki

Idén eddig 118 jármű gyulladt ki, ezek közül a legnagyobb arányban személyautók voltak - közölte a katasztrófavédelem, akik egy Facebook-posztban nyújtottak segítséget abban, hogy megértsük, mitől is alakulhatnak ki a járműtüzek.

Ezeknél a tüzeknél külön kell kezelni azokat az eseteket, amikor álló helyzetben, mozgás közben, illetve ha baleset, esetleg árokba csapódás következtében gyulladt ki.

Álló helyzetben kigyulladó autók

Egy parkoló autó leginkább szándékosság, vagyis gyújtogatás következtében gyulladhat ki, vagy akkor, ha a közvetlen környezetében ég valami, és a tűz átterjed a járműre. Volt már olyan eset is, amikor egy kukába dobott forró tárgy miatt gyulladt meg először a kuka tartalma, majd onnan terjedt a tűz a mellette álló autóra. Nem ritka az sem, hogy olyan garázs gyullad ki valamilyen emberi tevékenység következtében, amelyikben autó parkol és így gyulladt ki a jármű. Idetartoznak még a műhelyekben, garázsokban végzett javítási munkák, például hegesztés közben kigyulladó autók.

Az utastérben hagyott tárgyak is képesek tüzet okozni. Egy napon parkoló autóban az üvegházhatás miatt akkor is nagyon fel tud forrósodni a levegő, amikor nincs kánikula. A kocsiban tárolt spray, öngyújtó, festék, vagy hígító is képes tüzet okozni. Nem véletlenül életveszélyes gyereket vagy kutyát magára hagyni a napon álló kocsiban. A sprayk hajtógáza robbanásveszélyes propánbutángáz. Ahogyan emelkedik a kocsiban a hőmérséklet, úgy melegszik az otthagyott spray is, és nő benne a nyomás. Egészen addig, amíg el nem éri azt a kihasadási pontot, amelynél a palack felrobban.

Menet közben

A személyautók tüzénél meghatározó tényező a jármű műszaki állapota, életkora, karbantartottsága, valamint a megtett kilométerek száma is. A bekövetkezett autótüzek elemzése alapján megállapítható, hogy a tűz az esetek felében a motortérben keletkezett. Jellemzően az üzemanyagellátó-rendszerből jut ki az üzemanyag, amelyet a motor keltette hő gyújt meg. A motortérben keletkező tüzek terjedését elősegítik az olajlerakódások, zsíros szennyeződések. A motortérben még a nagy átmeneti ellenállás miatt keletkezhet tűz, ami meggyújtja az olajos lerakódást, vagy a motortér éghető anyagait.

A motortérben keletkező tüzeket gyakoriság szempontjából az utastérben keletkező tüzek követik, az esetek egyharmadában itt csapnak fel a lángok. Az ilyen esetek leggyakrabban valamilyen elektromos hibára vezethetőek vissza, amely miatt a műszerfalban keletkezik tűz.

Az elektromos rendszer meghibásodásából jellemzően csak kisebb tüzek, füstölések alakulnak ki, vezetékek olvadnak össze. Az utastérben keletkező tüzek másik lehetséges oka természetesen az emberi tevékenység. Tévhit, hogy utastéri tüzeket kizárólag cigaretta okoz, hiszen egy elejtett, vagy ablakon kidobott, de a menetszél miatt visszahulló parázsló csikk általában csak szépséghibát okoz az üléshuzaton. A gyári üléshuzatok nehezen éghető anyagokból készülnek, azokat a cigaretta nem tudja meggyújtani. Kivétel ez alól, ha valaki házilag készített üléshuzatot használ, vagy a cigarettacsikk a padlón felhalmozott szemétre esik. Mindettől függetlenül senki se dobjon ki égő csikkeket az ablakon, mert az út menti növényzet könnyen meggyulladhat, és óriási erdő- és tarlótüzek keletkezhetnek, ráadásul környezetszennyező is.

Az eseteknek csak az egyhuszadában keletkezik a tűz a futóműben. Ezek általában a fékek, csapágyak elhasználódásához, meghibásodásához köthetőek.

Kigyulladhat az autó ütközés miatt?

Igen, de ez nagyon ritka - írják a posztban. Csak 0,29 százalék rá az esély, vagyis statisztikailag csak minden 342. közlekedési baleset során gyulladhat ki az autónk. Tavaly összesen 16 757 közúti közlekedési baleset történt (KSH adat), és 49 autó gyulladt ki az ütközés következtében.

Egy ütközés során gyakran sérül az autó üzemanyag-ellátó rendszere, így üzemanyag szabadul ki. Attól még, hogy a tank nem sérül meg, az ellátórendszer károsodhat. Az ütközés miatt keletkező szikráktól, vagy a sérült elektromos rendszer keltette szikráktól pedig könnyen meggyulladhat az üzemanyag. Az üzemanyag akkor gyullad meg, ha a folyadék párologni kezd, vagyis gázosodik. Az ütközés történhet egy másik járművel, egy tereptárggyal, vagy akár egy árokba csapódás is okozhat olyan sérülést az autóban, ami tűzhöz vezet. A tavaly ütközés miatt kigyulladt 49 jármű közül 24 esetben az égő autó másik járművel, vagy járművekkel ütközött, öt esetben falnak vagy hídpillérnek, tíz alkalommal fának, hat esetben árokba csapódás miatt, négy alkalommal pedig lámpaoszlopnak ütközés volt a tűz oka.

Mit tehetünk, ha kigyullad az autó?

Ha füst- vagy égett szagot érzünk vezetés közben, álljunk félre, és ellenőrizzük az autónkat. Minden esetben óvatosan, lassan és oldalról nyissuk fel a motorháztetőt, hiszen előfordulhat, hogy a levegő-utánpótlás hiánya miatt még nincs tűz, csak izzik valami. Ha ilyenkor hirtelen felnyitjuk a motorháztetőt, az izzó, kezdődő tűz hirtelen levegőt kap, hatalmas lánggal kicsap a motorháztető alól, és súlyos égési sérüléseket okozhat. Ha van nálunk tűzoltó készülék, a motorháztetőt csak annyira nyissuk fel, hogy a résen keresztül befújhassuk a tűzoltó készülék tartalmát. Ha biztonságosan el tudjuk végezni, az akkumulátorsaruk lehúzásával áramtalanítsuk a járművet.

A tűz továbbterjedését a tűz kezdeti állapotában van esély megakadályozni, ellenkező esetben egy-két perc alatt az egész jármű lángokba borulhat. Ennek oka, hogy a személyautókban nagyon sok éghető anyag található. A tűz miatt nemcsak az autó károsodhat, hanem a benne tartózkodó személyek, utasok is közvetlen életveszélynek vannak kitéve. Ezért nagyon fontos a gyors helyzetfelismerés, az azonnali segítségkérés és az azonnali segítségnyújtás.

Az autókban található elektromos berendezések és a motortérben előforduló éghető anyagok miatt a különböző habbal oltó berendezések alkalmazása a legcélszerűbb és legcélravezetőbb a keletkezett tüzek eloltására, megfékezésére. A személyautókban nem kötelező tűzoltó eszközt tenni, de mindenképpen ajánlott egy ilyen beszerzése, főleg, mert más, bajba jutott autóstársunknak is segíthetünk vele.

Az ABC porral oltó készülék sem rossz, de a motortérbe befújva a kis porszemcsék meghibásodást okozhatnak, ezért inkább egy ABF habbal oltó tűzoltó készüléket szerezzünk be.

Hogy előzhető meg?

A gépjárműtüzek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők, ha az autót rendszeresen karbantartják: ha ellenőrzik a különféle folyadékok szivárgását, az elektromos vezetékek állapotát, valamint azt, hogy megfelelően zár-e a tanksapka. A tulajdonosok ezek mellett is tehetnek a tűzmegelőzésért, például ha nem hagynak szemetet a járműben és vezetés közben nem dohányoznak - tanácsolják a szakértők.