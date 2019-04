Muszáj jó képet vágni a rossz időhöz

Eredetileg abból akartam címet adni, hogy hideg évszak köszönt be a tavasz helyett, meg nyakon önti az országot az eső, ne tervezzen szabadtéri programot és egyéb apokaliptikus vízióval vegyített bombasztikus izé.

Aztán eszembe jutott, hogy mennyire értelmetlen dolog nyafogni azon, hogy áprilisban esni is szokott, több napig borús az ég és 20 fok alatti a hőmérséklet. Különben is, ha most 27,4 fok lenne, mint 1920-ban a Gellérthegyen, vagy 1989-ben Nagykátán, akkor azon sopánkodnék, hogy rekordmeleg van, és hamarosan aranyárban mérjük a vizet. (És még jobban sopánkodnék, ha olyan lenne, mint Salgótarjánban 1995-ben, amikor -7,2 fok dermesztette le az embereket.)

Szóval, aggodalomra semmi ok, 6-21 fok lesz csütörtökön, a következő napokban meg 3-5 fokkal hidegebb és minden nap lehet záporra, zivatarra számítani, a felhők délkelet felől nyomulnak, így északkeleten még lehet számítani némi napsütésre. A Tiszántúl javítja a statisztikát is, ott még 17-21 fok lehet, a Dunántúl nyugati részén csak 6-10, keletebbre 11-18 fokkal kell ma beérni – derült ki a Met.hu előrejelzéséből.

Aztán annyival se. Viszont lesz eső, ami kell, mindennek, nem érdemes ilyenkor hozzátenni, hogy a mezőgazdaságnak, mert persze annak is, de ez ilyenkor mindig úgy hangzik, mintha az emberek és a mezőgazdaság érdeke összeütközne, pedig, hát egybeesik. Szóval, teljesen normális idő lesz, élvezzék az áprilist a következő napokban is.