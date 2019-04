Az Alkotmánybíróság szerint rendben volt, hogy a Kétfarkú befestette a töredezett járdát

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Szombathelyi Járásbíróság végzését, amely értelmében köztisztasági szabálysértést követett el a Kétfarkú Kutya Párt, amikor a városban színesre festett egy berepedezett járdaszakaszt. A párt akciójának célja elmondásuk szerint a balesetmegelőzés mellett az volt, hogy felhívják az útburkolat hibáira a hatóságok és a közvélemény figyelmét.

A szombathelyi bíróság szerint azonban a Kétfarkú akciója "veszélyes volt a társadalomra", a szabálysértési hatóság pedig megfelelően döntött, amikor "a közterület tulajdonosa érdekének védelmét helyezte előtérbe a véleménynyilvánítás szabadságával szemben". A párt azért fordult Alkotmánybírósághoz, mert úgy látták, hogy a bíróság döntése sérti a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jogukat. Az Ab pedig megalapozottnak találta a panaszt.

E tekintetben azt is fontos kiemelni, hogy egy repedezett járdaszakasz kiszínezése inkább derültséget okoz a járókelőkben, és így a cselekmény megítélésekor az eljáró szervek józan humorérzékére is szükség van. Szintén kiemelendő, hogy az érintett járdaszakasz befestése nem okozott maradandó állagsérelmet az érintett felületen, és objektív módon is alkalmas volt az üzenet közvetítésére