Karácsony: Tarlóstól szemetet és patkányt kaptak a budapestiek

Még el sem kezdődött Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti programbemutatója, máris megtörtént az ellenzéki civakodás. A bemutató előtt ugyanis maszkos, táblás fiatalok jelentek meg a budapesti Ankert szórakozóhely előtt, és „Karácsony – parkolási maffia”, illetve „Karácsony, hol az egy milliárd közpénz?” feliratú táblákkal kellemetlenkedtek az MSZP-DK-Párbeszéd jelöltje számára.

Miután felfedeztem az egyik fiatal maszkja mögött Zaránd Pétert, Puzsér Róbert kampányfőnökét, nem maradt kétség, hogy a Puzsér–LMP–Jobbik oldal szervezte ezt a kis közjátékot.

A Karácsony-stáb erre úgy reagált, ahogy a House of Cards is tanította: vittek nekik szendvicseket. A Puzsér-stáb pedig nem jött zavarba, szétosztották a szendvicseket a hajléktalanok között. Karácsony később a beszédében csak annyit reagált Puzsér Róbert tevékenységére, hogy nem tudja követni, „Puzsér kiszáll, beszáll, elszáll”, de továbbra is szeretné, ha indulna az előválasztáson. „Bár a stílusunk különbözik, de sok mindent tudnánk tanulni egymástól, és a lényeg, hogy a végén csak egy jelölt maradjon a Fidesz helytartójával szemben” – mondta.

Tarlóstól szemetet és patkányokat kaptak a budapestiek

Bent 11 órakor kezdődött Karácsony Gergely programbemutatója, amelyen megjelentek a párbeszédeseken kívül az MSZP-sek és a DK-sok is. Ott volt szinte az összes polgármesterjelölt, akit múlt héten bejelentettek, de a Momentum ezúttal nem képviseltette magát.

Karácsony beszéde két fő részre tagolható: az első felében Tarlós Budapest-politikájának erőteljes kritikáját hallhattuk; a második felében pedig megkezdődött a visszafogott ígérgetés.

Karácsony azt mondta, Tarlós Istvánnak azért kell mennie, mert nem védte meg az iskolákat, kórházakat, nem védte meg a budapesti fákat, a Ligetet, nem védte meg a CEU-t, és nem védte meg a budapestieket a légszennyezettségtől, illetve az elszabaduló ingatlanáraktól sem.

És mit kaptak a budapestiek ezek helyett Tarlóstól? Karácsony szerint szemetet („Budapest soha nem volt ilyen mocskos.”) és patkányokat („Budapesten soha nem volt ilyen sok patkány az utcákon.”) Ráadásul "Tarlós István juttatta Budapestet a NER fogságába", és „Tarlós már rég elvesztette főpolgármester-jellegét, ő Orbán budapesti helytartója”.

Új budapesti alkotmány

Karácsony ezután rátért arra, hogy szabadítani ki Budapestet a „NER fogságából”. Bejelentette, hogy felkéri a huszonhárom polgármesterjelöltet, hogy közösen alkossák meg Budapest alkotmányát, amely jelzi és számonkérhetővé teszi a közös értékeket. „Legyen Budapest a mi köztársaságunk.”

Karácsony ezután területenként sorolta, mit tartana kívánatosnak, és a vízió kifejtése közben egy-egy ígéretet is elejtett. Nézzük is címszavakban:

Egészséges Budapest: Meg kell előzni azokat a haláleseteket, „amelyeket jó szűrőprogramokkal meg lehet előzni”. „Budapesten a változás élet-halál kérdése.”

Zöld Budapest: „Ahol a Fidesz megjelenik, ott mindig kivágják a fát”; meg kell védeni a Városligetet, új közparkokat létrehozni; létre kell hozni Budapest legnagyobb zöldövezetét (a Margitszigettől a római partig); megvalósítja Horváth Csaba ötletét, miszerint minden Budapesten születő gyerek kapjon egy fát.

Olcsó és színvonalas tömegközlekedés: elektronikus jegyrendszer kell; a 3-as metró ízig-vérig elbaltázott beruházás (nem lett gyorsabb, nem lett kényelmesebb, nem hosszabbították meg); eléri a ciklus végégi, hogy aki éves bérletet vásárol, napi 100 forintot fizessen.

Közbiztonság, köztisztaság: hiányzik a budapesti járőrök negyede, ezt pótolni kell.

Támogató Budapestet: a zuglói modell kiterjesztése (Zugló sokat tölt szociális támogatásokra, széleskörű gondoskodás).

Megfizethető lakhatás: „egyik legfontosabb dolgom lesz, hogy a mostani helyzeten változtassak”.

A tudás fővárosa: „Budapest nem törődhet bele, hogy elvegye az iskoláit; részt kell vállalni olyan programokban, hogy a gyerekek megkapják azt a tudást, amit az állami iskolában nem kapnak meg”.

A kultúra városa: legyen Budapest „a kreativitás fővárosa”; építeni kell a kulturális turizmusra; például a design kelet-közép európai központja lehetne Budapest.

Karácsony arra is próbált válaszolni, miből lehetne ezeket finanszírozni. Tarlós válasza szerinte az, hogy majd kér Orbán Viktortól. Ő viszont a budapestiek „erejére támaszkodna”. Egész pontosan arról van szó, hogy szerinte rá lehetne kényszeríteni a kormányt, hogy a budapestiek számára fontos célokat finanszírozzák, ne azt, ami a Fidesznek fontos (példaként említette a Liget-projektet, a Orbán Várba költözését, illetve az olimpiát).

Így összeszámolt ezermilliárd forintot, ennek elköltéséről kérdezi meg a következő hónapokban budapestieket. El is indul egy új honlap, a Mibu.hu, amely a Mindenki Budapestért rövidítése. „Itt elmondhatja mindenki, mire költené ezt a bizonyos ezermilliárdot.”

Karácsony azzal zárta, hogy nem erős vezető akar lenni, hanem erős város vezetője szeretnék lenni. „Olyan várost szeretnék, amely mindenkié. Egy mindenkiért, mindenki Budapestért!” – zárta Karácsony. Majd a vendégeivel elvonultak egy játékra, amelyben a meghívottak osztogathatták szét ezt a képzeletbeli ezermilliárdot.

Ők szólaltak fel Karácsony mellett Karácsony Gergely elég színes társaságot választott felvezető zenekarként. Ugyanis Karácsony programismertetése előtt a legkülönbözőbb közéleti szereplők biztosították támogatásukról a főpolgármester-jelöltet: Horváth Csaba MSZP-s képviselő: Tarlós István „bűnei" között említette, hogy hagyta, hogy a kormány és a Fidesz elvegye a kórházakat, iskolákat, a Városligetet, ezen felül pedig „ Tarlósék elherdálták" a Főgázt és a Bálnát. A budapestiek napi 20 milliárdot fizetnek be az államkasszába, ebből alig 3-4 százalék marad itt; „ nem csodálkozom, Gergő, hogy Tarlós nem akar vitatkozni, ezekkel a számokkal lehetetlen” – mondta Horváth. Az MSZP-s politikus az LMP-nek is odaszúrt azzal, hogy kitért arra: ha 2018-ban Budapesten minden demokratikus erő összefogott volna, nincs kétharmad – szerinte ez a felelőssége azoknak, akik most kimaradnak a megállapodásból.

Tarlós István „bűnei" között említette, hogy hagyta, hogy a kormány és a Fidesz elvegye a kórházakat, iskolákat, a Városligetet, ezen felül pedig Tarlósék elherdálták" a Főgázt és a Bálnát. A budapestiek napi 20 milliárdot fizetnek be az államkasszába, ebből alig 3-4 százalék marad itt; nem csodálkozom, Gergő, hogy Tarlós nem akar vitatkozni, ezekkel a számokkal lehetetlen” – mondta Horváth. Az MSZP-s politikus az LMP-nek is odaszúrt azzal, hogy kitért arra: ha 2018-ban Budapesten minden demokratikus erő összefogott volna, nincs kétharmad – szerinte ez a felelőssége azoknak, akik most kimaradnak a megállapodásból.

Kukorelly Endre író, volt LMP-s képviselő: „ Nem fogok elmúlt 9 évezni, de 9 éve tudtam meg a költészet napján, hogy LMP-s képviselő vagyok. És Gergőt 9 éve ismerem, rendes csávó, korrekt ember." Kukorelly két projektet említett, amelyet szerinte véghez kell vinni, és főpolgármesterként ehhez Karácsony is hozzájárulna. Egy lakhatási projekt (civilek adjanak össze pénzt, amelyből egy alapítvány segít a rászorulóknak), illetve egy kulturális (kiváltani az állami díjazást).

Nem fogok elmúlt 9 évezni, de 9 éve tudtam meg a költészet napján, hogy LMP-s képviselő vagyok. És Gergőt 9 éve ismerem, rendes csávó, korrekt ember." Kukorelly két projektet említett, amelyet szerinte véghez kell vinni, és főpolgármesterként ehhez Karácsony is hozzájárulna. Egy lakhatási projekt (civilek adjanak össze pénzt, amelyből egy alapítvány segít a rászorulóknak), illetve egy kulturális (kiváltani az állami díjazást).

Misetics Bálint szociálpolitikus: „A lakáspolitika alapja a lakhatáshoz való jog.” Misetics odaszúrt egyet ezután a közönség soraiban ülő Molnár Gyulának azzal, hogy "a hajléktalan emberek üldözése nem 2010-ben kezdődött, a hajléktalanmentes övezetek kialakítása Molnár Gyula nevéhez fűződik”. Dicséretesnek tartotta ugyanakkor, hogy Zuglóban megszavazták a rendeletet, amely tiltja az elhelyezés nélküli kilakoltatást az önkormányzati lakások esetében. Szerinte példátlan, hogy fővárosi szinten nem foglalkoznak azzal, hogy pár év alatt a fővárosban kétszeresére emelkedtek a lakbérek.



Ámon Ada, Energiaklub: A zöld Budapest víziójáról beszélt, amelyet Karácsony Gergely is támogat. A tiszta levegő például nagy probléma a fővárosban, és ezért a mostani vezetés keveset tesz.

(Címlap- és borítókép: Huszti István/Index)