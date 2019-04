Kezdjük a hírértékű bejelentéssel a DK majdnem három órásra nyúló vasárnapi kampánynyitójáról. Összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás, hogy EP-listát állíthasson a párt. Mit összegyűlt: a szükséges 20 ezer helyett 50 472 aláírást toltak be dobozokban a színpad közepére.

A DK-s lista tehát hamarosan feláll, ez persze nem is volt kétséges. Az EP-kampányt így már most el is indította a párt egy olyan beszédsorozattal, amely a legszörnyűbb képet festette Orbán Viktorról, és igazi háborút vizionált ellene a következő hetekben.

Az eddigi DK-s rendezvényekhez képest volt egy látványos eltérés: ezúttal nem Gyurcsány Ferenc volt a csúcspont. A DK vezetője – akit a Magyar Köztársaság miniszterelnökeként konferáltak fel – csupán előzenekar volt az EP-lista szereplőihez, és a fő attrakció a felesége, a listavezető Dobrev Klára lett.

Ő pedig annyiban hű tanítványként követte a gyurcsányi hagyományokat, hogy a beszéde nem nélkülözte az emlékezetes retorikai elemeket. A beszéde egy pontján Dobrev száma könnybe is lábadt, vagy az ő szavaival mondva, pityeregni kezdett.

Dobrev ugyanis felidézett egy beszélgetést az egyik fórumozásáról, ahol egy nagymama mesélt arról, hogy idegenbe országba „kényszerült” a családja, és kis unokája úgy búcsúzott, hogy „holnap találkozunk, mami”. De ez a holnap csak karácsonykor következik be. Dobrev tehát erre elérzékenyült - ami olyannyira tervezett volt persze, hogy erre felfűzött egy Orbán Viktornak szóló üzenetet.

Dobrev azt mondta: Orbán szerint „a pityergés női dolog, a politika nem való nőnek”, de ő ezennel üzente Orbánnak:

a szememben lévő könnyek az elszántság, a düh és az erő könnyei. Orbán úr, önt el fogjuk kergetni, és hazahívjuk sok százezer polgártársunkat.

Orbánnak ugyanakkor nem ez volt a legerősebb üzenet. A DK-s szónokok egymást felülmúlva versenyt orbánoztak, és a legkülönfélébb, legkreatívabb szóvirágokkal próbálták szidalmazni a kormányfőt. Gyurcsány Ferencet persze nehéz legyőzni ebben a műfajban, nézzük is, a DK elnöke, hogyan jellemezte a kormányt, a Fideszt és Orbán Viktort (ezzel ki is rajzolódik Gyurcsány beszédének tartalma):

erkölcstelen monstrummal állunk szemben;

nehéz fegyverzettel felszerelkezett haderő áll szemben egy lelkes huszársereggel;

szemben állunk egy hatalommal, amely elfoglalta az országot; de mögöttünk annyian állnak, mint országromboló kormány mögött;

Isten és ember urai kívánnak lenni; felülemelkedtek a jogon; modern kori pártállam lett az ország

jönnek, a történelem bajkeverői, farkasai, gazemberei, mint az az Orbán nevű, Le Pen és Salvini; ezek saját mocskukkal mocskolnak, megtanítanak félni.

ha a történelmi bitangok tovább feszítik a húrt, háború lehet a vége.

ebben az emberben (Orbán) nincsen nyugodt emberi önbizalom, a másik ember tisztelete, ép és egészséges lélek;

gazember kormány!

Soha egyetlen percig nem alkudtunk meg ezzel az országromboló bandával, a Fidesszel nincs alku.

Gyurcsány beszédének másik jellegzetessége az volt az orbánozás mellett, hogy mindvégig erőteljes háborús retorikát használt. Szerinte ugyanis a demokratákkal „iszonyatos küzdelemre” kell készülniük.

Gyurcsány beszédéből emellett még azt érdemes megjegyezni, hogy külön köszöntötte a közönség soraiban ülő Czeglédy Csabát, aki a héten ugye felkerült a DK listájára, a DK-s közönség pedig Gyurcsánynak kijáró ovációval üdvözölte. Gyurcsány Czeglédyről azt mondta, hogy „ez a fiú egy dolgot biztosan megmutatott a börtön árnyékában: hogy lehet tisztességesen viselkedni, lehet ellenállni, a szabadságot is kockáztatni, a döntés a tiéd.”

Molnár: Orbán belevaló srác! Mármint a cellába!

A második helyezett az orbánozásban Molnár Csaba lett, aki így jellemezte például a miniszterelnököt:

Európában „ összetöpörödött zsarnokhoz kötnek minket ” ;

összetöpörödött zsarnokhoz kötnek minket ; Európában vesztes, lúzer;

a nemzet szuverenitás azt jelenti Orbán számára, hogy a vezér nyugodtan lophat

Orbán belevaló srác! Mármint a cellába!

Orbán eladja a hazáját a saját életéért. Nagyobb fenyegetés a hazájára, mint bármilyen külső erő.

Az orbánozási versenybe csak mérsékelten tudott beleszólni Rónai Sándor pártszóvivő, az DK-lista harmadik helyezettje, aki fiatal politikusként olyan - DK-s szinthez képest visszafogott - mondatokat tudott kifacsarni magából, hogy „Orbán ellopja a jelenünket és tönkreteszi a jövőnket”, vagy „az ország bármelyik szegletében ugyanazok a problémák: ugyanúgy szenvednek Orbán miatt, a menekülést tervezik”.

Nagy Blanka visszaszólt Bayer Zsoltnak

A rendezvény egyik legmeglepőbb felszólalója Nagy Blanka gimnazista volt, aki viszonylag rövid politikai karrierje során máris végigjárta a fél ellenzéki palettát. Kezdete ugyanis az MSZP kongresszusán Frans Timmermans oldalán fotózkodva, majd jött egy szépen lájkolt Facebook-poszt, amint a Momentum ívét írja alá, most pedig Dobrev Klára előtt szólalhatott fel a DK kampánynyitóján.

Nagy Blanka nem orbánozott, ő Bayer Zsoltnak üzent vissza megint. Bayer volt ugyanis, aki ízes káromkodásokkal becsmérelte a káromkodó gimnazistát. Nagy most ezt mondta: „egy ilyen alattomos, hazug és korrupt ember akar rólam egy bizonyítványt kiállítani? Röhejesnek tartottam!” Nagy szerint azzal, hogy a fideszesek felmutatták, neki milyen jegyei vannak, a „saját oktatáspolitikájukat köpték szembe”.

Dobrev: Orbánt el kell távolítani

Az utolsó felszólaló volt tehát Dobrev Klára, aki már most akkora tapsot kapott, mint Gyurcsány Ferenc. Dobrev ezúttal is elismételte az érveket az Európai Egyesült Államok mellett. Ez biztosítana európai minimálnyugdíjat, európai minimálbért, európai családi pótlékot és európai egészségügyet. A fedezetét pedig egy EU által kikényszerített multiadó biztosítaná.

Dobrev szerint Orbán megtéveszti az embereket, amikor azt akarja elhitetni, hogy az ország egyedül is erős lehet. „Egyedül fogjuk megállítani a multicégeket? Orbán egyedül fogja megoldani a technológiai forradalom kérdéseit? A nemzetközi terrorizmust, a népvándorlás problémáit? Hogyan? ”

Dobrev szerint a válasz: sehogy.

A kispadon fogunk ücsörögni és pislogunk, nekünk, magyaroknak nem lesz beleszólásunk, ha Orbán politikája érvényesül, és ezt nem hagyhatjuk.

Ezért kell tehát az Orbán Viktor jelentette akadályt „eltávolítani”.

(Borítókép: Dobrev Klára. Fotó: Huszti István / Index)