Tóni ebben a kocsmában biztos nem volt

Amikor magam elé képzelek egy 350 fős magyar zsákfalut, akkor egy olyan település jelenik meg előttem, ahol közmunkások kaszálják a gyomot az árokban, harmincéves autók várják szétrohadó pajtákban a végső enyészet megváltását, a kocsma olyan régen bezárt, hogy arra már alig emlékszik valaki, a polgármester pedig semmi biztatót nem tud mondani az elöregedő és fogyatkozó lakosságnak, de az emberek már nem is várnak semmit, leszámítva, hogy a migránsok ne vegyék el tőlük azt a keveset, ami még megmaradt.

Kelet-Magyarországon bőven találni hasonló településeket, az ország nyugati határán fekvő 350 fős zsákfalu, Szakonyfalu azonban nem ilyen.

A község neve két dologról lehet ismerős a nem Vas megyei olvasóknak: itt található az ország legkisebb könyvtára, és innen származik Rogán Antal miniszter. Láttunk már olyat, hogy egy település feltűnően profitál abból, hogy ismert, kormánypárti politikus szülőhelye (Felcsút, Kisvárda), ezért kíváncsiak voltunk, hogy megy ez Szakonyfaluban.

A válasz viszonylag gyorsan kiderült: sehogy. Itt nincsen stadion, mesterséges sziget, virtuális akvárium, öko-filmpark vagy Hobbit-ház, a településen semmi olyasmivel nem találkoztunk, ami uniós, tao- vagy egyéb pénzből épült volna teljesen értelmetlenül. Úgy is mondhatnánk, hogy ha nem tudjuk, nem is vettük volna észre, hogy innen származik és itt nőtt fel a NER egyik legbefolyásosabb alakja. Egy, az ország jövőjével kapcsolatban pesszimista falubeli keserűen oda is vetette nekünk, hogy „Tóni tehetne többet a falujáért”, ám a többség inkább úgy volt vele, hogy Szakonyfalu teljesen rendben van jelenlegi formájában.

Az a furcsa, ha disznó van

A település ezzel együtt nagyon sokat változott az évek során, mint ahogy az itt élők életmódja is. „Régen itt még azon is összevesztek, hogy ki kaszálja az árokpartot a patak fölött,

régen minden háznál tehén volt, most már az a furcsa, ha disznó van

– mondta Nemes Zoltán, aki szerint aki negyven évvel ezelőtt járt itt, rá sem ismerne a falura. A haszonállat-tartás már tényleg szinte teljesen kikopott, több helyen látni baromfit, a távolban egy kecske bégetését is hallottuk, de többnyire inkább macskákkal találkoztunk.

Ő 53 éves, egész életét itt töltötte, fel sem merült, hogy elköltözzön, annyira nyugodt itt minden. Szerinte a faluban sok a „cigány–magyar vegyes házasság”, itt békében élnek együtt az emberek, nincsenek olyan konfliktusok, mint keleten.

Amíg kocsmáros voltam Szölnökön, mindig mondták az emberek, hogy nektek milyen könnyű lehet, hogy ott van a Tóni, de észre sem vesszük. Nincs itt például rendes útburkolat sem

– mutat a háza előtti murvás útra. Vannak azért fejlesztések, teszi hozzá, például lecserélték a közvilágítást LED-esre, ami az utat ugyan megvilágítja, páran mégis panaszkodnak. A régi közvilágítással az emberek megszokták, hogy beszűrődik a fény a házukba, este nem kell villanyt kapcsolni a fürdőszobában, ennek a jó világnak azonban vége.

Rogán miniszterrel kapcsolatban egybehangzó vélemény volt a faluban, hogy keveset jár erre, lényegében csak ünnepekkor bukkan fel, falusi származását nem említi ritka nyilvános megszólalásaiban. Ez alól kivétel volt a Fideszen belüli urizálásvita kapcsán tett kijelentése, amikor azt mondta a parlamentben az Indexnek, hogy ő parasztgyerek, ezért nem tud urizálni.

A Rogán-házak

Koktél a helyi fiataloknak

Szakonyfalu központjában, a buszforduló mellett található a több szempontból is érdekes Szittyó kocsma. A település méretéhez képest egészen szokatlan, hogy nemcsak pár órára nyit ki egy nap, hanem délelőttől este tízig várja a vendégeket. A kocsmáros fiú szerint megéri, pedig ugye itt nincsen átmenő forgalom. A Szittyó másik különlegessége, hogy koktélokat is lehet kérni a pultból: Sex on the beach, Pina colada, Zombie, ezeket issza nyáron a helyi fiatalság a pestihez képest kedvezőbb árakon.

Amikor már kezdenénk azt hinni, hogy egy másik bolygón járunk, megnyugtat a pultos:

a kocsma törzsközönsége itt is a kisfröccs és a rövid kombinációját preferálja, ahogy mindenhol ebben az országban.

Arról megoszlottak a vélemények, hogy Rogán Antal járt-e már itt. A csapos úgy hallotta, hogy igen, bár akkor nem ő volt a pultban, még az egyik törzsvendég – akit az egyik bekötött szeme miatt éppen Jumurdzsáknak neveztek viccelődve társai – kikötötte, hogy „Tóni ebben a kocsmában biztos nem volt”.

A kocsmában egyébként az volt a vélekedés, hogy 2010 óta jobban megy a falunak, azóta lett kultúrház, orvosi rendelő, sportpálya, és az utak minősége is javult, bár nincsenek leaszfaltozva – mondták. „Egész Vas megye fideszes, gondolom ezzel nem árulok el nagy titkot” – tette hozzá Jumurdzsák.

A település polgármestere félállásban Rogán Antal nővére, Rogán Valéria. Vele nem sikerült beszélnünk, mert épp nem volt a településen, amikor ott jártunk. Helyette egyik munkatársával, Sömenekné Dezső Évával tudtunk pár szót váltani az önkormányzatban, megmutatta például az ország legkisebb könyvtárát. Sömenekné szerint főleg az ovisok használják, ők viszik a mesekönyveket, az idősebbeket pedig a romantikus irodalom érdekli. Az internet előtt időkben még a DVD-kölcsönzés is ment, de ma már nem foglalkoznak ezzel.

Maradnak, amíg lesz munka

A könyvtár mellett a falu másik büszkesége a világító kereszt az egykor Rózsadombnak nevezett emelkedőn. Itt találkoztunk Gáspár Ödönnével, aki két bottal is dinamikusan közlekedik, szinte kiszaladt elénk, ahogy ereszkedtünk lefelé a kereszttől. Majd a 86 éves nő elsorolta számokban az életét: 25 év munkaviszony 3 műszakban a selyemgyárban, 2 fiú és 2 lánygyermek, 11 unoka, és már várják az ötödik dédunokát. Bár már bőven nyugdíjas, Gáspárné nem állt le a munkával, büszkén mesélte, hogy tegnap is kapálta az epret.

A helyiek szerint ahogy a magyar községek legtöbbje, Szakonyfalu is öregszik, de ennek ellenére találkoztunk olyan fiatallal, aki nem szeretne innen elköltözni. Alex a szentgotthárdi Opel-gyárba jár dolgozni, szereti a békés környéket, ha továbbiakban is lesz errefelé munka, itt marad. A szintén fiatal és immár apuka Szűcs Dávidnak pedig az a szimpatikus Szakonyfaluban, hogy ez még az Őrségen belül is egy kifejezetten összetartó község.