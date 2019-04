Szikladarab csapódott a szélvédőjére, miközben vezette a kocsit

Egy szemből érkező teherautó verte fel azt a szikladarabot, ami egy fiatal nő kocsijába zuhant be a szélvédőn keresztül - az esetről a Blikk számolt be, képeket is mellékelve.

Az autót vezető Hanna bébiszitterként dolgozik, a kocsi hátsó ülésén gyerekek ültek, amikor a baleset történt. A halálra rémült nő szerencsére nem rántotta el a kormányt, így néhány karcolást ugyan szerzett, de elkerült egy komolyabb tragédiát.

"Amint biztonságosan meg tudtam állni, rögtön hívtam apukámat, aki Telkiből 10 perc alatt ott is volt. Amíg vártunk a kocsiban, csak egy autó állt meg segíteni, de mondtam nekik, hogy úton a segítség" – mondta a Blikknek Hanna, aki most a Facebookon kért segítséget: egyrészt szemtanúkat igyekszik felkutatni, másrészt annak próbál utánajárni, ilyenkor ki a felelős.

"Borzasztó nehéz helyzetben van a hölgy, hiszen a káresemény másik résztvevője, mit sem tudva az egészről, továbbhajtott. Így még akkor sem tudják áthárítani az anyagi kárt, ha részéről történt szabálysértés vagy bűncselekmény" – nyilatkozta a lapnak dr. Kamarás Péter ügyvéd, aki egyben tanácsolta: minél előbb tegyenek feljelentést, és kárbejelentést a biztosítónál, hiszen a tanúkutatás annál sikeresebb.