Beismerő vallomás után 1 év 9 hónapot kapott a miniszterelnöki megbízott titkára

Hegedűs Zsuzsa egykori titkára taxiszerűen vette igénybe az állami Audikat, pozíciójával visszaélve pedig jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, vagy kért ki járási hivataloktól tulajdoni lapokat ingyen. A hosszú ideje húzódó ügy végére egy beismerő vallomás tett pontot. A volt titkár mellesleg most is egy minisztériumi háttérintézménynek dolgozik. Az ítélet előtt meghallgathattuk az egyik legszemélyesebb és kacskaringósabb védőbeszédet is, ahol a haláltáboroktól az emlősök várható élettartamán át végül Voltaire-ig jutottunk.