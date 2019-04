Főbe lőhette magát egy férfi a ráckevei lőtéren

Egy olvasónktól kaptuk az információt, hogy április 12-én pénteken súlyos baleset történt a ráckevei lőtéren: egy férfi saját magát lőtte meg, állapotáról egyelőre nincs információ. A levél szerint a férfi a pisztolypályán - ahol bukó, forgó és álló célpontokra lehet lőni - vett részt lövészetben,

majd kihasználva egy pillanatot, amikor a lövészet munkatársai nem tudták ebben megakadályozni, saját maga ellen fordította a fegyvert.

Ezután mentőt és rendőrséget is értesítettek, majd a helyszínelés után néhány órán belül a lövészet újranyitott, tudtuk meg az egyik egyesületi tagtól. Utóbbit, hogy a pályát nem zárták be a durva eset után, hanem újranyitották, egy másik egyesületi tag is megemlítette és kifogásolta. Bár két tag is arról tud, hogy az egyesület fegyverével magára lett hagyva egy kis időre a férfi, és hogy szándékosan fordította azt maga ellen, sajnos ezt nem tudtuk megerősíttetni olyannal, aki jelen volt az esetnél. A súlyos baleset megtörténtét azonban a mentők és a rendőrség is megerősítette.

Természetesen megkerestük a Duna Lövész Sport Egyesület elnökét, a rendőrséget és a mentőket is. Turák Györgytől, az egyesület elnökétől nem kaptunk választ az írásban elküldött kérdéseinkre, telefonon pedig csak azt mondta, megnézi, mi van abban a levélben, amit küldtünk neki. Arra azóta sem reagált.

A mentőktől azonban érkezett válasz, ők azt írták:

Egy mentőhelikoptert és egy mentőautót riasztottunk a helyszínre, ahol a mentők egy súlyos sérültet találtak, akit ellátást követően légi úton szállítottak kórházba.

A férfi jelenlegi állapotáról azonban nem árultak el többet. Kérdéseinkre a rendőrségtől is kaptunk választ. Ők azt írták:

a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Ön által említett eset kapcsán, mint hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyben közigazgatási hatósági eljárást indít, melyről további tájékoztatást nem kívánunk adni.

A rendőrség válaszából sajnos szintén nem derül ki, hogy szándékos öngyilkossági kísérletről, vagy szerencsétlen balesetről van szó, hiszen mindkét esetben közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálnák az esetet, amíg nem merül föl bármi, ami miatt más eljárásban kellene.

A Duna Lövész Sportegyesület egy 9 pályás sportlőteret működtet több hektáron, Budapesttől 30 percre, Ráckevétől 3 km-re, ahol sokféle csomag közül lehet választani, attól függően, hogy pisztolyt, puskát, vagy éppen íjakat próbálna ki az ember. Emellett céges bulikat, legénybúcsúkat, de versenyeket is tartanak.