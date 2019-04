Beteljesedni látszik Franciaország elkereszténytelenedése: Ébresztő!

A Notre-Dame kigyulladása után futótűzként kezdtek terjedni az összeesküvés-elméletek, amelyek központi eleme a kereszténység elleni támadás és a muszlim terrorizmus témaköréből kerültek ki. A magyar politikai élet sincs védve ettől a korszellemtől, bár mi tagadás, a kormánypárti politikusok visszafogottabb hangnemet választottak kommentárjaikhoz, de a kereszténység egyik utolsó bástyájának a ledőlése vissza-visszatért megnyilvánulásaikban.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalának kezelői még kivárnak, de a Fidesz erős embere, Németh Szilárd alelnök reggel három szóval fordult a magyar keresztényekhez:

Úgy tűnik, a notre-dame-i tűzesetről egyelőre nincs központi kommunikáció kormányoldalon, és a fideszes politikusok, pártszervezetek vérmérsékletére bízták, hogy miképpen kommunikálnak az esetről.

Ebből aztán jó nagy katyvasz kerekedett, hiszen vannak, akik ilyenkor gondolkodás helyett a szokott kártyához nyúlnak, mint ahogy tette például a szentendrei Fidesz csoport. Ők a facebookos bejegyzésükben kereszténység kontra vidám bevándorlók tematikáját gyúrták egybe egy nagyon erős képben, amihez azt írták:

„Vajon mi lehet oly mulatságos Húsvét előtt, egy égő keresztény székesegyház láttán?”

A Fidesz mint párt amúgy csak mint keresztény jelképet említi a Notre-Dame-ot a szerencsésen megfékezett tűzzel kapcsolatban:

Balog Zoltán is kerülve az esetleges politikai szálakat csupán művészettörténeti-történetfilozófiai magyarázatot adott a balesetre:

Egy templomnak is van szenvedéstörténete. Vajon hányadik stáció ez? (2016-ban micsoda élmény volt a kupola tetején is járni.) 2019 Nagyhétének kezdetén beszakadt ez a kupola.

A Fidesz keresztényneves testvérpártja sem esett túlzásba kevés kivételtől eltekintve. Ajkán például a helyi KDNP egy pillanatra meglátta az apokalipszis négy lovasát, a tűzben egy elpusztult világ elkerülhetetlen sorsát, és a Facebookon ilyen követhetetlen gondolatmenetben tüzelte követőit:

A KDNP frakciója viszont nem a beteljesedést látja a tűzben, hanem más szempontból búskomor írással emlékezett meg tűzről.

A szocialisták is meglátták a tűzben a lehetőséget, hogy szolidaritásukat fejezzék ki, gyanús, hogy egy gyors egyeztetést is tartottak a kommunikálás előtt, mert például mind a két szegedi szocialista nagy ágyú hasonló történeti visszatekintéssel vezette fel posztját. Előbb Botka László polgármester, majd Szabó Sándor parlamenti képviselő posztja következik.

Az 1879-es nagy árvíz után Párizs szolidáris volt velünk és segítette Szegedet az újjáépítésében. Mi is viszonozzuk ezt! A Notre Dame-mal történt tegnapi borzalmas tragédia után városunk is támogatja a világhírű épület újjáépítését!

A Jobbik országgyűlési képviselője viszont hosszú posztban elemezte, hogy hogyan lehet egy tűzesetből félremagyarázással politikát csiholni:

Varga Damm Andrea pedig a segítségnyújtásra koncentrálva emlékezett meg a tűzesetről:

Gyurcsány Ferenc Balog Zoltáni elgondolkodós, a balesetet történelmi kontextusba helyező módját választotta, hogy a tűzesetről írjon:

A templomoknak két élete van. Szakrális, isteni énjük, és evilági, emberi természetük. Otthona hívőknek, csodálat tárgya az emberi teljesítmény előtt adózoknak. Az ember épít vagy mint most, akaratlanul is pusztít. De amit az ember rombol, azt újraépitheti. És ez fog történni most is. De a romok látványától elborzadva is emlékeztessük magunkat: az istenhit megvallásának felszentelt helyszíne torzó formájában is marad, ami valójában volt. A keresztényi szeretet, az irgalom, a megbocsátás hirdetője, az elpusztíthatatlan felkiáltójel: embernek maradni kötelesség.