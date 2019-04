Színre lépett az ellenzéki előválasztás lebonyolítója

Több hónapos előkészület után az aHang kampányplatform a mai napon megnyitja a jelentkezést az előválasztásra - közölte szerda délután a semmiből hirtelen felbukkanó aHang.

Ez azonban nem egyfajta önjelölt szervező, Karácsony Gergely és Puzsér Róbert csapatánál is megerősítették az Indexnek, hogy tárgyaltak korábban az aHanggal az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás részleteiről. Arról, hogy kik állnak a szervezet mögött, egyelőre keveset tudunk, az oldalukon csak keresztnévvel mutatkoznak be. A bemutatkozásukhoz tett LinkedIn-profiljuk alapján főként a civilszférában tevékenykednek, van köztük újságíró, a Vasárnapi Hírek exfőszerkesztője, van köztük krétakörös ex-szervező, illetve az Open Society Foundation volt munkatársa is.

Az aHang közölte, hogy várja azon aspiránsok regisztrációját, akik egy "tiszta küzdelemben szeretnék magukat megmérettetni, hogy végül egy esélyes ellenzéki kihívója lehessen Budapest jelenlegi főpolgármesterének." Már most lehetőség nyílik a budapesti lakosok előregisztációjára is.

Az aHang oldalán részleteket is közölnek az előválasztás technikai lebonyolításáról: 2 ezer érvényes ajánlás kell a jelöltséghez, a jelöltek vállalják, hogy ha 50 ezernél több szavazat érkezik, akkor vereség esetén a nyertes személy javára visszalépnek, a választási bizottság elnökét és tagjai az aHang adja például.

De ne szaladjunk ennyire előre, mert a jelenlegi helyzet alapján egyáltalán nem úgy fest, hogy létrejön a Karácsony-Puzsér előválasztás. Puzsér csapata ugyanis a Sétáló Budapest 2019 Facebookon azt írta: "Puzsér Róbert felfüggesztette az előválasztási folyamatban való részvételét, mert Karácsony Gergely és az MSZP felrúgták azt a december 20-án aláírt szándéknyilatkozatot, amelyben teljes ellenzéki együttműködésről állapodtak meg Budapesten.

A SB2019 nem tudja másként értelmezni az aHang mai bejelentését az előválasztás kapcsán, mint a szocialisták újabb nyomásgyakorlási kísérletét arra, hogy megosszák a politikai centrumot, hogy pozíciókról beszéljünk kizárólag, és ne Budapestről és a budapestiekről.

Az elhatárolódó bejegyzésre nem más kommentelt be, mint Karácsony Gergely, és azt írta:

az AHangot Puzsér Róbert javaslatára kerestük meg és kértük fel, hogy bonyolítsa le a budapesti előválasztást. Örülök, hogy beleálltak.

Karácsony azt írta, "az előválasztással kapcsolatban nekem csak egy feltételem van: legyen. Más nincs. Aki jön az jön, aki nem az nem."

(Borítókép: Választási kampánynyitó eseményen Karácsony Gergely 2019. április 13-án. Fotó: Huszti István / Index)