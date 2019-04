A kisváros, ahol egy fideszes család igyekszik átvenni a hatalmat

Az újévi fogadalmakról és az irigységről írt cikket Gér Mihály Tamás az Albertirsai Híradó tavaly januári számában, melyben név nélkül megemlített „egy jómódú gázszerelőt”. Augusztus óta már nem ő a helyi lap főszerkesztője.

„Pár nappal a cikk megjelenése után feldúltan jött hozzám Szőke Károly a lapot lobogtatva, sárga szövegkiemelővel bejelölte ezt a részt” – idézi fel Gér a tavaly januári újság fogadtatását. Azt meséli, a kulturális bizottság fideszes elnöke, Szőke Károly már korábban többször is kritizálta a munkáját. Fiával, a szintén fideszes Szőke Szabolcs alpolgármesterrel folyamatosan megpróbáltak beleszólni a szerkesztésbe. „Azt sérelmezték, hogy miért csak a polgármester köszöntője jelenik meg a lapban, és ők miért nem kapnak teret.

Kézivezérlésűvé akarták tenni az újságot, amit én nem hagytam.”

Fazekas László, Albertirsa független (de baloldallal szimpatizáló) polgármestere is érezte, hogy ebből baj lesz. „Misikém, lehet, hogy meg vannak számlálva a napjaid” – jelentette ki a januári szám megjelenése után.

Nyolcezer forinton ment a vita

Nyár közepén járt le a főszerkesztő másfél éves megbízatása, a kiírt pályázatra egyedül Gér Mihály Tamás nyújtotta be a jelentkezését. A szakmai teljesítményével – mint az a képviselő-testületi üléseken később többször is elhangzott – nem volt kifogásuk a döntéshozóknak, elmondása szerint a korábbinál tartalmasabb, színvonalasabb havilapot szerkesztett, emellett létrehozta az Albertirsai Híradó Facebook-oldalát, ahol minden fontosabb helyi eseményről videót tett közzé, így például a képviselő-testületi üléseket is élőben közvetítette.

A pályázatában nettó 198 ezer forintot jelölt meg bérigénynek, a döntést előkészítő kulturális bizottság Szőke Károly vezetésével viszont csak 190 ezer forintig volt hajlandó emelni a fizetést. Ezt Gér nem fogadta el, így patthelyzet alakult ki. Az ügy a képviselő-testület elé került, ahol heves vita alakult ki arról, hogy megadják-e a 8 ezer forintos többletet a főszerkesztőnek, vagy írjanak ki új pályázatot. Volt olyan képviselő, aki szerint valójában zsarolni akarta őket Gér, és hiányolta a kompromisszumképességet, de azt is felrótták neki, hogy az önként vállalt pluszmunka és az ehhez szükséges eszközök vásárlása nem tartozik a pályázathoz, így az nem indokolja a béremelést.

Ez a vita valójában nem a pénzről szólt, politikai háttere volt: néhányan szerettek volna beleszólni a lap szerkesztésébe. Meggyőződésem, ha a főszerkesztő elengedi a 8 ezer forintot, akkor se szavazzák meg a pályázatát. Ez csak egy ürügy volt, amibe könnyű volt belekötni

– nyilatkozta az Indexnek a polgármester, aki mindvégig amellett kardoskodott, hogy maradjon Gér a főszerkesztő. A testület 4 igen mellett 6 nem szavazattal elvetette a pályázatot, a Pest megyei kisváros egy része pedig fellázadt a döntés miatt.

A Magyar Idők járt jól

Helyi fiatalok aláírásgyűjtő kampányt indítottak az Albertirsai Híradó megmentéséért, szerintük ugyanis Gér eltávolításával „az újság léte forog kockán”. Az eseményen felszólalt Fazekas László is, szerinte az újság a város fontos értéke, amit a közösségnek meg kell védenie. A két főszervező, Vincze Álmos és ikertestvére, Mátyás arról számolt be az Indexnek, hogy a kampány egyik kihelyezett helyszínén, a helyi boltban megjelent Szőke Károly, és lefotózta az aláírt íveket.

Amikor EZT A NÉHÁNY NAPPAL KÉSŐBBI RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TEStüLeTI ÜLÉSEN a szemére vetették, Szőke Hazugságnak, szégyennek nevezte a vádat, és AZT ÁLLÍTOTTA, CSAK A petíció szövegét FÉNYKÉPEZTE LE, A neveket nem.

A képviselők mégse ezen háborodtak fel, hanem az újság Facebook-oldalán is közzétett petíció szövegén, amely azt állította, hogy Gért „megfosztották az állásától”. Bár ő már engedett volna 3 ezer forintot, a testület azt szavazta meg, hogy írjanak ki új pályázatot, azaz másvalaki legyen az új főszerkesztő.

Szőke Károly javaslatára a Magyar Időkben hirdették az állást. LAPUNK BIRTOKÁBA KERÜLT A júliusi reklám sZÁMLÁJA, MELY SZERINT az önkormányzat BRUTTÓ 317 500 FORINTOT FIZETett A KORMÁNYKÖZELI NAPILAPNAk.

Ez 39 hónapig fedezte volna a főszerkesztő által kért, és a testület által megadni akart bér közötti 8 ezer forintos különbséget. „Azt a pénzt, amit a fizetésen meg akart spórolni a testület, gyakorlatilag kidobtuk az utcára, teljesen fölöslegesen. Korábban se hirdettünk országos napilapban több százezer forintért, nem volt valószerű, hogy a hirdetés hatására majd özönlenek ide a jobbnál jobb, Pulitzer-díjas újságírók. Azt viszont jól mutatta, hogy itt valóban nem a 8 ezer forintról szólt a vita” – mondta Fazekas.

Nagy a Fidesz háttérbefolyása

A Blikk egyik fiatal újságírója lett a befutó, aki budapesti állása mellett vállalta el az albertirsai lap szerkesztését. Nagy Flóra Albertirsán született, de évek óta Budapesten lakik és dolgozik. Gér szerint utódja nem kívánta folytatni a Facebook-oldalt, lerövidült a lap terjedelme is, és mint megmutatta nekünk, több hónapon keresztül az internetről lopott, engedély nélküli fotókkal jelent meg az újság. Szőke Szabolcs és Károly azonban így is elégedettek voltak az eredménnyel, a Facebookon gratuláltak Nagynak.

Nem az volt a cél, hogy jobb újságot csináljanak, hanem hogy engem eltakarítsanak

– véli Gér. Szeptemberben a már említett Vincze testvérekkel és néhány helyi fiatallal elindított egy független lapot, a Szabad Híradót, ez azonban támogatás nélkül csak négy nyomtatott számot élt meg. Gér azt meséli, hogy az elmúlt fél évben több önkormányzati állásra is pályázott, például a művelődési házban rendezvényszervezőként vagy a családsegítőben pszichológusként szeretett volna dolgozni, és bár mindkettőhöz van diplomája, tapasztalata, egyiket se ő kapta meg. „Többektől úgy hallottam, hogy mindkét alkalommal Szőke Károly akadályozta meg a pályázatomat, de konkrét bizonyítékom nincs erre.” A polgármester nem erősítette meg a pletykát, de azt elismerte, hogy a két fideszes politikus évek óta megpróbál dominálni a képviselő-testületi üléseken, és a háttérben sok esetben sikerrel befolyásolják a független képviselőket egy-egy döntés előtt.

Csicskáknak, Kunhalmi-díjasoknak nevezte az egyesület tagjait

A nyári petíciógyűjtő kampány kapcsán kezdtek el a helyi fiatalok, egyetemisták aktivizálódni, Vincze Álmos jogászhallgató vezetésével nyáron nekiálltak megszervezni az Ifjúság a Fejlődő Albertirsáért (IFA) egyesületet, amelybe belépett Gér Mihály is. Azt mondják, a város fejlődéséért szeretnének tenni, a kulturális programok szervezése mellett politikai ambícióik is vannak. Az őszi önkormányzati választáson Albertirsa mind a nyolc körzetében szeretnének jelöltet állítani, mert úgy vélik, ráférne a fiatalítás a képviselő-testületre, szerintük ugyanis nem hatékony a jelenlegi döntéshozatal, és változásokra van szükség.

Már megalakulásuk előtt konfliktusba kerültek a helyi fideszes politikusokkal. Szőke Szabolcs csicskáknak, Kunhalmi-díjasoknak nevezte az egyesület tagjait. Létrehozott egy Facebook-oldalt is Szenvedélyünk Albertirsa címmel, ahol a független polgármester mellett őket is igyekszik lejáratni, a kritikus kommenteket pedig rendre törli. A fiatalok előszeretettel osztanak meg közös fényképeket politikusokkal, például Rogán Antallal, Simicskó Istvánnal, Dúró Dórával, Kunhalmi Ágnessel és Tordai Bencével is találkoztak már, de Szőke Szabolcs csak a Gyurcsány Ferenccel készített fényképüket emelte ki, amit ezzel a szöveggel osztott meg az oldalán: „Azt az alulról szervezett civil mindenit. A múlt heti tünti szervezői! Tényleg nem ballibek! Pacsi!”

Fotó: Szenvedélyünk Albertirsa / Facebook

Szőke Károly pedig az egyesület tagjainak állítása szerint aktát vezet róluk, kinyomtatta például a Gyurcsány Ferenccel közös fotójukat, és városszerte mutogatja az embereknek.

Félnek a fiataloktól

Idén év elején adták be névhasználati kérelmüket, egy önkormányzati rendelet szerint ugyanis a kulturális bizottság engedélye szükséges, ha szeretnék felvenni a város nevét. A fideszes többségű bizottság 3 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett viták és bármifajta indoklás nélkül elvetette első körben a kérelmet.

Hatalomféltés lehetett az oka

– véli Fazekas László. Szerinte szokatlan a képviselőknek, hogy fiatalok önszerveződő módon elkezdenek közéleti kérdésekkel foglalkozni, ilyenre az elmúlt évtizedekben nem volt példa Albertirsán. Hozzátette, a közeli önkormányzati választások is közrejátszanak, néhányan konkurenciát látnak a fiatalokban, és ezért szándékosan megnehezítik a szerveződésüket.

Az IFA tagjai fellebbeztek, és egy hónappal később már megszavazta a bizottság a kérelmüket, bár Szőke Károly először megpróbálta letagadni, hogy megérkezett hozzá a papír. „Március 15-én tartottunk egy fáklyás megemlékezést, ahova elég sokan eljöttek. A képviselők is láthatták, hogy már van mögöttünk társadalmi bázis, talán ezért nem merték másodjára is megakadályozni a megalakulásunkat” – mondják.

Megkerestük a város alpolgármesterét, Szőke Szabolcsot, valamint a kulturális bizottság elnökét, Szőke Károlyt, hogy őket is megkérdezzük a fenti két ügyről, de nem kívántak nyilatkozni.