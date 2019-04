Kovács Béla apja: A fiam orosz felesége Putyinnal dolgozott

Vlagyimir Putyin hírszerzővel dolgozott együtt még a rendszerváltás előtt Kovács Béla orosz felesége futárként - egyebek mellett ezt állította a csütörtöki tárgyaláson ismertetett tanúvallomásában a kémkedéssel vádolt volt jobbikos politikus apja. Idősebb Kovács Béla már elhunyt, ezért a tárgyaláson csak az ügyészeknek tett vallomását tudták ismertetni. Amikor öt évvel ezelőtt az Index felkutatta őt, akkor is beszélt a Putyin-kapcsolatról, de mivel ezt az információt nem állt módunkban ellenőrizni, nem említettük a cikkünkben. A helyzet most annyiban más, hogy - mint kiderült - tanúként is nyilatkozott erről.

Nem várt fejlemény történt az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel és más bűncselekményekkel vádolt volt jobbikos politikus, Kovács Béla büntetőperének csütörtöki tárgyalásán, amit a Budapest Környéki Törvényszéken tartottak. A tárgyalásra tanúként nem tudták beidézni Kovács Béla apját, mert már elhunyt, ellenben a bíró felolvasta a férfi tanúvallomását.

Idősebb Kovács Béla, akiről öt évvel ezelőtt írtuk meg, hogy a feleségével annak idején örökbe fogadta a későbbi politikust, több olyan részletet is megosztott a nyomozókkal, ami eddig nem volt ismert. Bár annak idején arról az Indexnek is beszélt, hogy örökbe fogadott fia, aki tinédzser korát Japánban töltötte, nem az ő, hanem a külügyminisztérium döntése értelmében került Japán után egyből a Szovjetunióba (tehát a szovjetek döntöttek így), későbbi orosz feleségéről, akit még Tokióban ismert meg, a vallomásában részletesebben is kitért. Kovács apjának vallomása szerint abban, hogy Kovácsot a japán külszolgálat után a Szovjetunióban iskolázták meg, nagy szerepe volt a későbbi feleségnek, aki - legalábbis ezt állítja azt apja -

futárként az akkoriban szintén a KGB-nél dolgozó Vlagyimir Putyinnal is munkakapcsolatban állt.

Kovács a vallomásában említést tett arról is, hogy az orosz feleség és Kovács Béla arra próbálta rávenni a később özveggyé vált férfit, hogy vegye feleségül a nő szintén orosz húgát. Emellett a vallomás kitér arra, hogy Kovács és orosz felesége csempészetben vettek részt, az apa egy olyan monacói útról is említést tett a nyomozóknak, amikor pénzt kellett oda kivinne a fia kérésére. Arról is beszélt, hogy az orosz feleség a világ több országába is elutazott, példaként Hawaiit és Ausztráliát említette. És azt is állította a vallomásában, hogy miután Afganisztánból kivonultak a szovjetek, a feleség egy speciális, biztonsági autót kapott, és ezt is Putyinon keresztül intézte. Ez az időszak egyébként 1988-ra és 1989-re tehető. Az apa két "biztonsági emberről" is említést tett, akik a feleséget segítették, velük ő maga is találkozott, volt, hogy Moszkvában.

A vallomása szerint egyébként a fiával megromlott a viszonya egy ingatlanvita miatt, így aztán nem beszéltek és a nyomozóknak anno azt állította, hogy 15 éve nem is találkoztak. (Ugyanezt mesélte az Indexnek is annak idején.)

A tárgyaláson megjelent egyik védő szerint az apa vallomása "meseszerű".

A bíróság nem tudta meghallgatni Kovács Béla orosz feleségét, a nő azzal mentette ki magát, hogy jelenleg kórházban van.

Erről egyébként nem adott semmilyen igazolást, a bíró azonban igazoltnak látta a távol maradását. Igaz, Kovács ügyvédje, Szikinger István jelezte: ha a bíróság később meg akarja hallgatni a vádlott feleségét, akkor ennek nem lesz akadálya.

A csütörtöki tárgyaláson tanúvallomást tett Nagy Ervin is, aki 2008-ig volt a Jobbik tagja, és aki választmányi elnökként először találkozott a párt környékén felbukkant Kovács Bélával. Nagy elmondta, hogy 2005 környékén helyettese, Bíber József ajánlásával jelent meg a párt Villányi úti irodájában Kovács. Ekkor Nagyon kívül még Szabó Gábor pártigazgató volt jelen. Egy méregdrága, kabrió autóval érkezett és olyan pénzes ember benyomását keltette, akiről először azt gondolták, nagyzol. Az első bejelentkezésekor már arról beszélt, hogy mivel Oroszországban élt, ezért orosz kapcsolatokkal tudná segíteni a Jobbikot, de Nagy elmondása szerint ez akkor még ellenszenvet váltott ki az oroszokkal nem szívesen barátkozó pártban, de főleg benne.

A második találkozón azonban Kovács már nem az orosz, hanem a lengyel kapcsolataival dicsekedett, és egy lengyel-magyar barátságról szóló kitűző volt a ruháján, ezzel viszont Nagy szerint már megnyerővé tette magát, mivel a Jobbik vezetése a lengyeleket szerette. Kovácsot azért is fogadták be, mert anyagilag támogatta a pártot és több nyelven, japánul, oroszul, angolul is beszélt. Nagy szerint annak idején néhány millió forint már nagyon nagy segítséget jelentett a pártnak, amelyik a 2006-os választáson a MIÉP-pel állt össze. Márpedig a MIÉP-pel való alkufolyamatnál Nagy szerint számított, hogy a pártnak mennyi pénze van, mert minél több volt, annál jobb helyzetbe került a MIÉP-pel való egyezkedésben.

Nagy vallomása szerint Kovács Béla a második találkozó után egy sörözőben adta elő neki, hogy milyen lengyel politikusokkal tudná összekötni a pártot. Ezek között említette Mateusz Piskorskit is. Nagynak ekkor ez a név nem mondott még semmit, nem úgy, mint néhány éve, amikor Piskorskit azzal vádolták meg a lengyel hatóságok, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak kémkedik. Nagy Ervin vallomásában elmondta: amikor Kovács megjelent a pártnál, nem akart tag lenni, de pártoló tagként finanszírozta a szervezetet.

Fotó: Németh Sz. Péter A vádlottak védői

Mivel Kovács külkapcsolatokat "kínált", ezért Szabó Gáborék Vona Gáborhoz irányították, aki annak idején a párton belüli szakmai kabineteket, így a formálódó külügyi kabinetjét fogta össze. Ennek lett aztán később meghatározó figurája Kovács, aki Nagy Ervin szerint akkor fordította Moszkva felé a pártot, amikor ő már otthagyta azt. Azt viszont elmondta, hogy Vona és felesége Kovács közbenjárásával ment ki Moszkvába 2008-ban. Nagy beszélt arról is, hogy anno azért nem ellenőrizték Kovács hátterét, mert erre az anyagiakban nem dúskáló Jobbiknak technikailag sem volt lehetősége, és mivel a Kovácsot beajánló Bíberben maximálisan megbíztak, ezért nem is látták ennek szükségességét.

Kovács Béla 2010 májusában lett a Jobbik EP-képviselője. Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2014 áprilisában tett feljelentést az EU intézményei elleni kémkedés miatt, majd a legfőbb ügyész májusban indítványozta, hogy az EP függessze fel Kovács Béla mentelmi jogát, ami 2015 októberében meg is történt. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2017 decemberében emelt ellene vádat, Kovács Béla pedig akkor jelentette be, hogy kilép a Jobbikból.

A vád lényege, hogy a képviselő 2012 és 2014 között orosz hírszerzőknek adott át információkat a többi között energetikai ügyekben, az EP-választásokról, a magyarországi belpolitikai helyzetről és a paksi atomerőmű bővítéséről. Mindezek célja az volt, hogy az EP-n belül erős háttérbázissal rendelkező, nyíltan EU-ellenes tábor jöjjön létre, belülről bomlasszák az Európai Közösségek intézményeit és az orosz érdekeket helyezzék előtérbe.

A költségvetési csalásra vonatkozó ügyben a vád szerint a képviselő és három társa több mint 21 ezer euró (több mint hatmillió forint) vagyoni hátrányt okozott az EP-nek 2012-2013-ban fiktív gyakornoki állásokkal.