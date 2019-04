Navracsics EP-képviselő akart lenni, de szerinte a Fidesz nem tartotta erre méltónak

A fideszes Navracsics Tibor szeretett volna európai parlamenti képviselő lenni, mert "az nagy megtiszteltetés.

Sajnos azonban a pártom nem tartott méltónak erre a tisztségre

– nyilatkozta az uniós biztos a Politico lapnak.

Navracsics neve a Fidesz hivatalos listájának 44. helyén szerepel, de Magyarországnak 21 képviselői helye van az EP-ben. Ahogy viszont az elmúlt években a kormány egyre inkább jobbra tolódott, Navracsics a Fidesz mérsékeltebb részébe kezdett tartozni, írja a HVG.

A politikus is mondta, a Fidesz a következő Európai Parlamentben fontosabb szerepet fog játszani. Szerinte az EP "politikailag sokkal fragmentáltabb lesz, egy gyengébb és sérülékenyebb többséget alkotó koalícióval. Ebből adódóan a működés kiszámíthatatlanságának is nagyobb a kockázata. Következésképpen a Fidesz mandátumainak jelentősége felértékelődhet akár a Bizottság mögött álló többség, akár pedig azt követően az Európai Parlament működése során." Az idei választás szerinte amúgy is fontosabb, mint a 2014-es volt.