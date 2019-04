Kigyulladt egy ipartelep Budapesten a Campona környékén

Tűz ütött ki Budapest 22. kerületében, a Campona bevásárlóközponttól nem messze - tudta meg az Index.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint papírbálák égnek, az első egység már kivonult a helyszínre, de további tűzoltók is tartanak a tűz felé.

Később megtudtuk: több mint 300 négyzetméteren égett a bálákba tömörített papírhulladék. A tűz eloltásában 20 tűzoltó vett részt, így sikerült megfékezni a tűz továbbterjedését. Személyi sérülés nem történt.

Az utómunkálatok, amelyek során a parázsló maradékokat is ártalmatlanítják, jelenleg is tartanak. A tűzről egy olvasónk videót is készített:

A Campona szomszédságában, a Gyár és a Fonó utcák közti ipartelepen három papírfeldolgozással foglalkozó cég is található.