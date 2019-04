30 helyett 300 kilométert utaztattak egy idős, demens beteget a betegszállítók

Egészen szürreális kalandba keveredett múlt csütörtökön egy idős, demens beteg, akit egy műtét után össze-vissza autóztattak a betegszállítók, a családjának pedig órákig fogalma sem volt arról, hogy hova tűnt a férfi – derült ki az RTL híradójából.

Az idős férfi combnyaktöréssel került be nemrég a budapesti Merényi Gusztáv Kórházba, ahonnan múlt csütörtökön betegszállítónak kellett volna visszavinnie a szigetcsépi idősek otthonába, ahol feleségével lakik. Ehhez képest aztán végül a 160 kilométerre lévő Hajósra mentek vele, ahol aztán rájöttek a tévedésre, de vissza nem vitték, helyette a közeli bajai kórházban tették le.

Másnap aztán végül elvitték Szigetcsépre, de a férfi családjának órákig fogalma sem volt arról, hogy mi történik. A férfi lánya elmondta, azt sikerült kideríteniük, hogy a betegszállító azért nem vitte vissza a férfit, mert lejárt a munkaideje és bár azt értékelték, hogy nem az út szélén tették ki a férfit, annak azért örültek volna, ha tájékoztatják őket a tévedésről.

Az RTL megkereste az ügyben eljáró szállító céget is, aminek vezetője állította, hogy nem ők hibáztak, mivel ők olyan adatlapot kaptak, amin Hajós szerepelt célállomásként. A férfi emellett azt is megjegyezte, hogy a sofőr azért nem vitte vissza még aznap az idős beteget, mert már 11 órát vezetett, a családot pedig azért nem értesítették, mert nem kaptak hozzájuk semmilyen elérhetőséget. Az eset miatt ennek ellenére belső vizsgálatot indítottak és így tett a betegszállításokat koordináló és kiszervező Országos Mentőszolgálat is.