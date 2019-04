Az Államkincstár felfüggesztette Hódmezővásárhely finanszírozását

Felfüggesztette a Magyar Államkincstár a hódmezővásárhelyi önkormányzat finanszírozását, mert a polgármesteri hivatal a határidő után másfél hónappal sem volt képes beküldeni a tavalyi év pénzügyi elszámolását, írja a Vásárhely24.com.

A Délmagyar azt írja: a beszámoló eredeti határideje március 10-e lett volna, a MÁK pedig a harmadik felszólítás, és be nem tartott póthatáridő után döntött a jogszabályoknak megfelelően úgy, hogy befagyasztják a vásárhelyi önkormányzatnak címzett kifizetéseket.

Az Indexnek Márki-Zay Péter polgármester megerősítette a kifizetések elmaradásának tényét, ám kicsit a jereváni rádió híréhez hasonlította a megjelent információkat. Mint mondta, nemrég hackertámadás érte a polgármesteri hivatal számítógépes rendszerét, ami miatt valóban elmulasztották a tavalyi évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését.

Márki-Zay azt mondta: az Államkincstár a törvény betűjét betartva járt el, és bár kérték, hogy méltányossági alapon tegyenek kivételt, elfogadja, hogy ez nem történt meg.

Azóta a város elküldte a szükséges adatokat, így utólag a most kiesett költségvetési forrásokhoz is hozzájutnak. A polgármester cáfolta azokat a híreszteléseket is, hogy emiatt késne a bérek kifizetése.