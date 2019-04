Ammóniaszivárgás miatt evakuáltak egy baromfifeldolgozót

Szerda délután óta csak a katasztrófavédelem munkatársai léphettek be egy kecskeméti baromfifeldolgozó Ceglédi úti telephelyére, amit ammóniaszivárgás miatt evakuáltak - közölte csütörtök délután a Baon.hu. Ekkor a dolgozók az utcán várakoztak arra, hogy felvegyék a munkát.

A Baon szerint a hűtéshez használt ammónia szivárgása miatt állhatott le szerda délután 3 óra körül a termelés a Gallfood Kft. telephelyén.

Az elhárítási munkálatokhoz szerda délután több autóval érkeztek ki a Katasztrófavédelem munkatársai, de több mentőautó is a helyszínre érkezett, a rendőrök pedig biztosították az elhárítást. A telephelyhez tartozó épületekbe szerda óta nem engedik be a dolgozókat, a reggeli műszak még csütörtökön késő délelőtt is az utcán várta, hogy bebocsátást nyerjen és felvegye a munkát. Az üzem és a mintabolt előtt becslés szerint 100 dolgozó várakozik, bevallásuk szerint nem tudják, hogy mi történt tegnap és miért nem dolgozhatnak, de várják, hogy kezdhessenek.

Többen egybehangzóan állították, hogy szerda délutántól hosszú órákig "különösen erős ammóniaszag" lengte be a levegőt - írja a Baon.

"Azt hittem, hogy valaki festi a haját, de annyira erős volt az ammóniaszag, hogy gyorsan elvetettem a lehetőséget. Az a szúrós szag betöltötte az egész környéket" - mondta az egyik dolgozó a lapnak. Szerinte szerda este hét-fél nyolc körül kezdett enyhülni az a szúrós szag.

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Baonnak azt mondta, hogy szerda délután érkezett feléjük bejelentés, hogy szúrós szagot éreznek a telephelyen. A katasztrófavédelem munkatársai a cég szakembereivel közösen végezték (és végzik jelenleg is) az elhárítási munkákat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre, és az eset során senki sem sérült meg, de biztonsági okokból kikísérték az épületben dolgozókat. Ugyan a mentők is a helyszínre értek, de senkit sem kellett ellátni az eset során.