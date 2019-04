Chemotoxos flakonból szívtak gázt, majd erőszakoskodtak társukkal az intézetben

Letöltendő szabadságvesztésre ítéltek egy fiatalkorú és egy felnőtt férfit, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött áldozata ellen szexuális erőszakot követett el - írja az MTI.

Budapest Környéki Törvényszék eljuttatott közleménye szerint az ítélet nem jogerős. A kihirdetett ítélet szerint a fiatalkorú férfi és felnőtt társa tizennyolcadik életévét be nem töltött ember ellen "azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többek által elkövetett szexuális erőszak" bűntettét követte el.

A fiatalkorú elsőrendű vádlottat két év hét hónap, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre, a felnőtt másodrendű vádlottat hét év fegyházbüntetésre ítélték. A törvényszék felmentette a vádlottakat a személyi szabadság megsértésének bűncselekménye alól.

A tényállás szerint a fiatalkorú, javítóintézeti nevelés alatt álló elsőrendű és a büntetett előéletű másodrendű vádlott 2016 októberében, míg a kiskorú sértett az év decemberében került az Aszódi Javítóintézetbe. Közölték: 2017. augusztus 4-én este az elsőrendű vádlott és a sértett beszélgetett, később hozzájuk csatlakozott a másodrendű vádlott is. A vádlottak elhatározták, hogy az éjszakás felügyelőtől elloptak egy Chemotox flakont, mivel be akarták lélegezni a rovarirtó gázát. Az elsőrendű vádlott ellopta a flakont és vádlott-társával szívták a gázt, amelytől mindketten elbódultak. Ezután a vádlottak egy törülközővel hátrakötötték a sértett kezeit, egy másikkal a száját kötötték be, majd ököllel ütni kezdték a fejét, valamint egész testén rugdosták.

A kiskorú sértett bántalmazását hamarosan abbahagyták, de nem engedték elmenni, sőt, "szexuális bűncselekmények végeztetésére" kényszerítették. Ezt követően a vádlottak újra szívtak a flakonból és megint ütötték, rúgták, valamint meg is fenyegették a kiskorú sértettet, hogy ha beszélni mer a történtekről, újból megverik. A vádlottak szóltak az ügyeletes felügyelőnek, hogy hívjon mentőt a sértetthez, mert szívott a rovarirtó flakonból. A sértett félelmében a bűncselekményeket csak több mint egy hónappal később jelezte írásban a javítóintézet vezetésének.

Az ítéletről az ügyész három munkanap gondolkodási időt kért, az elsőrendű vádlott és védője tudomásul vette a döntést, a másodrendű vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés miatt nyújtott be fellebbezést.