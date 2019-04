Még a fideszesek többsége szerint is problémás az uniós pénzek korrupt felhasználása

15 év után – Az Európai Unió és a magyar társadalom címmel jelentett meg tanulmányt a Policy Solutions (PS) a németországi politikai alapítvánnyal, a Friedrich-Ebert-Stiftunggal közösen, amiben többek között azt próbálták felderíteni, hogy mit jelent az Európai Unió a magyaroknak, mi lehet az oka a stabil támogatottságnak, mit gondolnak az unióban eltöltött eddigi 15 évről. A kutatás egyik alapja egy közvélemény-kutatás volt, amit a Závecz Research végzett, ennek eredményeit a Hvg.hu mutatta be hosszabb cikkében, ezekből szemezgettünk.

A első három dolog, ami a magyarok eszébe jut az unióról:

a Magyarország gazdaságára gyakorolt pozitív hatások;

a migráció;

az EU egyfajta közösséget vagy szövetséget jelent.

Unióellenességben helyet cseréltek fideszesek a jobbikosokkal

Az EU megítélése nagyban függ a pártszimpátiától. Ebben a Fidesznek sikerült a legjobban ledarálnia a szavazói véleményét, de még ott is 50 százalék fölötti a pozitív megítélés, egészen konkrétan 52 százalék. Ehhez képest a korábban nyíltan EU-ellenes Jobbik szavazóinál is sokkal magasabb ez az arány (74%). Ennél is magasabb értékeket mértek a többi ellenzéki párt szimpatizánsainál: a szocialisták 83 százaléka, a momentumosoknál 85 százaléka, a DK-sok 88 százaléka, míg az LMP-sek 92 százaléka vélekedett pozitívan az unióról.

Abban pártoktól függetlenül egyetértés van, hogy az elmúlt 15 év az uniós tagság összességében előnyös volt az országnak: „57 százalék szerint inkább előnyös, 18 százalék szerint nagyon előnyös, 14 százalék szerint inkább előnytelen, 3 százalék szerint nagyon előnytelen.” Itt még a fideszesek 71 százaléka is úgy véli, jól jártunk a dologgal.

Nem túl meglepő, de „kiderült, egyedül a Fidesz hívei között van többségben az az álláspont (56% vs. 39%), miszerint az EU nem védi meg a demokráciát – ők vélhetően, írja a PS, nem is osztják azt az álláspontot, miszerint erre egyáltalán szükség lenne, és Magyarországon bármi probléma lenne a demokratikus intézmények működésével” – áll a cikkben.

Kitörölhetetlenül beégették, hogy az EU migránsokat akar az országra kényszeríteni

A kutatás szerint a Fidesz-szavazók elsöprő többsége (84%) egyetért azzal az állítással, hogy az EU rá akarja kényszeríteni az országra, hogy migránsokat fogadjon be, ráadásul 54 százalékukban konkrétan semmilyen kétely nem merül fel az állítással kapcsolatban.

Ami viszont ennél is erősebb megállapítás, hogy ezt az üzenetet sikerült olyan szinten beégetni az emberek fejébe, hogy az ellenzéki szavazói csoportokban is többségben vannak a kormányéval azonos álláspontot osztók ebben a kérdésben.

„A két tábor (teljesen egyetért, inkább egyetért) a DK-sok között a legkiegyenlítettebb, a többi párt szimpatizánsai és a bizonytalanok körében 56 százalék és 61 százalék között változik az egyetértési arány. Ez azért különösen szembetűnő, mert ez azt jelenti, hogy még az ellenzéki szavazók többsége is a kormány narratíváját fogadja el a migráció – és az EU szerepének – kérdésében” – írja a lap.

Még a fideszesek többsége szerint sem feltétlenül szabályos az uniós pénzek felhasználása

A kutatás arra jutott, hogy a magyarok nagy többsége erősen kételkedik az országba érkező uniós források szabályos felhasználásában.

A társadalom 72 százaléka szerint az EU-s fejlesztési források jelentős részét ellopják, és mindössze minden ötödik válaszadó bízik az uniós pénzek tisztességes felhasználásában

– írják.

És ha pártpreferenciákat nézzük, akkor kiderül, még a fideszes szavazók is így vannak ezzel, még ha náluk is a legkisebb ez az arány. A kormánypárti szavazók többsége (22 százalék teljesen egyetért, 37 százalék inkább egyetért) is úgy gondolja, az uniós pénzeket érintő korrupció mértéke problémás Magyarországon.

Az ellenzéki pártok szavazóinál ezzel szemben szinte teljes az egyetértés abban, hogy az uniós pénzeket korrupt módon tüntetik el, az MSZP, a DK és a Jobbik szavazóinak közel 90 százaléka ért egyet az állítással.

További részletek a Hvg.hu cikkében.