Mellár Tamás egyesülete az összellenzéki közös jelöltek mellett saját jelölteket állít Pécsen

A Pécsről parlamentbe jutó független képviselő - aki jelenleg a Párbeszéd frakciójában ül - Mellár Tamás a Szabad Pécsnek is megerősítette, hogy egyesülete (Mindenki Pécsért Egyesület) a tervek szerint az őszi önkormányzati választáson mind a 18 pécsi körzetben indítani fog saját jelöltet. Azzal párhuzamosan, hogy a városban az ellenzéki pártok (MSZP, DK, Momentum, Jobbik, LMP) már megegyeztek, hogy mindenhol egyetlen jelöltet állítanak a Fidesz jelöltjével szemben.

Mellár szerint ők nem tudtak megegyezni az ellenzéki pártokkal, és elfogadhatatlannak tartja, hogy csak úgy leosztották egymás közt a jelölteket, és nem indítottak felmérést annak eldöntésére, ki lenne a legnépszerűbb jelölt az adott körzetben.

A közös polgármesterjelöltet pedig, Péterffy Attilát nem hajlandó támogatni, mert szerinte ő a "Fidesz B-terve". Az ő támogatásával kapcsolatban korábban a 24.hu-nak is úgy nyilatkozott a kérdésre, hogy hajlandó-e támogatni:

Ebben a formában biztosan nem. Mi akkor vesszük számításba Péterffy Attilát, ha aláírja a nyilatkozatot, hogy részt vesz az előválasztási procedúrán, és magára kötelező érvényűnek tekinti annak a végeredményét. Ha ő lesz az esélyes jelölt, akkor természetesen mindenki beáll mögé, ha viszont nem, akkor neki kellene visszalépnie az esélyesebb jelölt javára.

A Szabadpécsnek most úgy fogalmazott: "a 'mi támogatjuk a ti kevésbé alkalmas embereteket az egyik körzetben, cserébe viszont ti is támogassátok a mi kevésbé alkalmas emberünket a másik körzetben' elnevezésű ellenzéki mutyiban sem én, sem a Mindenki Pécsért Egyesület nem vett és nem is fog részt venni. Az ilyen típusú mutyik nem csak erkölcstelenek, de ráadásul még csak nem is eredményesek – lásd a tavalyi országgyűlési választás eredményeit."

A politikus a lapnak a saját jelöltekkel kapcsolatban azt mondta, nagyjából május végén ér véget a kiválasztási folyamat a terveik szerint.

Közben van, aki már ki is lépett Mellár egyesületéből a döntés miatt. "A 2017 végén iskolai szakács állásából elbocsátott bölcsész végzettségű, a Zsolnay-család történetét két regényben is feldolgozó írónál pénteken reggel telt be a pohár, Mellár Tamás két nyilatkozata miatt" és kilépett a Mindenki Pécsért Egyesületből - írja a Szabadpécs pénteki cikkében.

Mellár erre ott Facebookon úgy reagált:

Sajnálom Horváth Tamás kilépését. De én lelkiismereti okok miatt nem támogathatok egy olyan baloldali alakulatot, amelyről meg vagyok győződve, hogy semmiben sem különbözik a mostani hatalomtól. Lehet, hogy tévedek, de olyan döntést nem hozok, amely a meggyőződésem ellen való.