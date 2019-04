Az MSZP szerint értelmezhetetlen a patkányozó Bangóné felelősségének kérdése, amíg Simonka és Pócs marad

Ahogy arról beszámoltunk, Bangóné Borbély Ildikó az ATV stúdiójában patkányozott, utalgatott, majd tagadta is, meg nem is, hogy utalgatott a patkányozással, és végül bocsánatot kért, bár nem egyértelmű, hogy miért ha szerinte nem patkányozott. Most az MSZP válaszolt a kérdéseinkre, és úgy tűnik, addig nem zavarja a pártot a patkányozás, míg máshol sincsenek következmények, de ha a Pócsok, Simonkák repülnének, ezek szerint ők is átgondolnák a következményeket.

Az ATV-ben a reggeli műsorban a kérdésre, miszerint hogyan lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik, a szocialista politikus azt válaszolta: "sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkánytéma felhozódott itt Budapesten. És nem csak Budapesten". A visszakérdezésre pedig, hogy ennek mi az áthallása, azt felelte: "mindenki úgy gondolja, ahogy akarja".

Később az Indexnek azt mondta, nem a Fidesz szavazóira gondolt, amikor patkányozott, de a kérdésre, hogy akkor viszont a fideszes politikusokra, aktivistákra gondolt-e, nem válaszolt nemmel, csak többször megismételte, hogy mindenki arra gondol, amire akar. Később egy Facebook-posztban azt írta, nem gondolt a szavazókra, de ha valaki ennek ellenére is megbántódott, akkor bocsánatot kér.

A már pénteken elküldött kérdéseinkre az MSZP most szombaton küldte meg válaszait. Ezek is legalább annyira érdekesek, mint a szocialista politikus válaszai voltak.

Index: Mi az MSZP álláspontja képviselője szavait illetően?

MSZP: A mondaton nincs mit mentegetni, mert nyilván minden mondat rossz, ami ennyire félreérthető, félremagyarázható. Ezért az MSZP-Párbeszéd szövetségben sem jár kitüntetés. Tisztában vagyunk azzal is, hogy egy kampány kellős közepén valójában nem egy félreérthető mondat miatt támadják az összefogásunkat. Az MSZP-Párbeszéd minden közvélemény-kutatás szerint a legnagyobb és legerősebb Európa-párti ellenzéki erő. Ezt a hatalom emberei és kiszolgálói sem lenyelni, sem kiköpni nem tudják. Félnek az 1-es listától, az ellenzéki közös listától, az Európa-párti összefogástól. Ez ugyanis a legnagyobb fenyegetés a hatalom számára.

Index: Tervezik-e megvizsgálni Bangóné álláspontját?

MSZP: Bangóné Borbély Ildikó egy Facebook-posztban világossá tette az álláspontját, és mindenkitől bocsánatot kért, akit akaratlanul is megbántott.

Index: Összhangban áll ez a kijelentés az MSZP véleményével, politikájával?

MSZP: Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fideszes ügy: a Pócs-ügy, a feleségverés, a Simonka-ügy, az Elios-ügy, stb. Az MSZP-Párbeszéd összefogást olyan aktivisták és politikusok alkotják, mint a megtámadott Torzsa Sándor, aki még az őt fojtogató, leköpő és megharapó fideszes szavazónak is megbocsátott. Sajnos a brutális fideszes támadót nem ítélte el hasonló vehemenciával a Fidesz.

Index: Lesz-e következménye, amennyiben ez a kijelentés nincs összhangban a párt álláspontjával?

MSZP: A válaszunk a fentiekből következik. Ezt a kérdést - egy félreérthető mondat kapcsán - mindaddig értelmezni sem tudjuk, amíg a Fidesz padsoraiban olyan politikusok ülnek, mint a csalással vádolt (itt korábban az állt, jogerősen elítélt, válaszában ezt írta az MSZP, később kérték, ezt javítsuk) Simonka György, vagy a cigányokat megfenyegető Pócs János.

Közben a Fidesz arra szólítja fel a szocialista párt vezetését, hívja vissza és távolítsa el az Országgyűlésből és a magyar közéletből Bangóné Borbély Ildikót, az MSZP országgyűlési képviselőjét. Ezért a kormánypárt a szocialista párt vezetéséhez, az országos elnökségéhez, illetve a képviselőcsoportjának vezetőihez felszólítással fordult.