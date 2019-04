Megkezdődött a strandszezon, de minek

Pár napja még boldogan számoltunk be arról, hogy szombaton nyitnak a strandok, de úgy tűnik, korai volt az öröm, az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzése szerint ugyanis jövő héten is marad a szeles, csapadékos időjárás, és hétvégén néhol csak 10 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig akár 2 fokig is hűlhet a levegő. De nézzük a részleteket:

Hétfőn a nap első felében erősen felhős vagy borult lesz az ég, kora délutántól azonban előbb keleten, majd a középső országrészben csökken a felhőzet, és némi napsütésre is van esély. Szórványosan alakulhat ki eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a főváros környezetében időnként megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik, másutt legfeljebb élénk széllökések lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 13-19 fok között valószínű.

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés elsősorban az északi határszélen lehet. Többfelé lesz eső, zápor, néhol esetleg zivatar. Nagyobb területen és mennyiségben a keleti megyékben eshet. Megélénkül, a Dunántúl északi felén meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban 5-10 fok lesz. Napközben 12-18 fokig melegszik a levegő.

Szerdán, május elsején főként az ország keleti felén valószínű eső, zápor, de délutántól ott is egyre kevesebb helyen lehet csapadék. A szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódik. A minimumhőmérséklet 5-10 fok között, a nappali maximumok 14-21 fok között alakulnak.

Csütörtökön több-kevesebb napsütés mellett elszórtan lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-11, a legmagasabb hőmérséklet 17-22 fok között alakul.

Pénteken többfelé várható eső, zápor. A szél megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A minimumhőmérséklet 7-12 fok között valószínű. A nappali maximumok 14-20 fok között alakulnak.

Szombaton és vasárnap is több helyen lesz eső, zápor. Emellett megerősödik, többfelé viharossá fokozódik a szél is. A leghidegebb órákban szombaton 5-10, vasárnap 2-8 fok lesz. Napközben szombaton 10-15, vasárnap 8-15 fok várható.