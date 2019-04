Hivatalos levelekre bukkantak szemétszedés közben

Legalább negyven hivatalos levélre bukkantak szemétszedés közben a helyi horgásztavaknál a veresegyháziak, derült ki az RTL Klub hétfői Híradójából.

A levelek között voltak csekkek, bírósági értesítők, bankszámlakivonatok is. A Híradónak a helyiek azt mondták, hogy ilyen máskor is előfordult már, sőt, előfordult olyan is, hogy valakinél a telefont vagy az áramot is kikapcsolták, mert nem kapta meg az értesítést. A riport szerint volt, aki a külföldi csomagját is hiába várta.

A megtalált levelekről készült képeket először Veresegyház Facebook-oldalára posztolták:

A posztoló szerint a Magyar Posta elvitte a megtalált leveleket, és intézkednek, a vizsgálatot megerősítették az RTL Klubnak is.

A teljes riportot itt lehet megnézni: