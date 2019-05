Mától újra magyar gripenek őrzik a balti légteret

Szerdától négy hónapon át ismét a Magyar Honvédség légiereje biztosítja a balti légtér védelmét – írja az MTI.

Észtország, Litvánia és Lettország légterének védelmét NATO-megállapodás biztosítja. A szövetség olyan tagországok légtérvédelmének ellenőrzésében vállal szerepet, amelyek nem rendelkeznek vadászrepülőgépekkel.

A magyar katonák először 2015-ben látták el ezt a feladatot. Az év szeptemberében be is kellett vetni a magyar gripeneket, amikor később orosz katonai szállító-repülőgépként azonosított gépeket kellett elfogniuk a balti légtérben. Akkoriban helyszíni riportban mutattuk be a magyar missziót és feladatát, magukról a gépekről pedig légi képriportot is készítettünk.

A Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység ezúttal augusztus végéig védi a balti légteret a litvániai Siauliai repülőtéren, négy Gripen vadászgéppel és százfőnyi személyzettel.

