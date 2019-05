Nem elég, hogy pártok császkálnak ma mindenfelé, még delegáció miatt is lesznek parkolási tilalmak, sőt, most van a Nagy Futam is. Itt írtunk ez utóbbi kettőről, ezeket nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy el lehet búcsúzni a Bajcsy-Zsilinszky úttól, az Andrássy úttól az Oktogontól befelé, a József Attila utcától és a Károly körúttól.

Terelések lesznek a tömegközlekedésben is, viszont mind a négy metró, és a 4-6-os villamos is a szokottnál sűrűbben jár.

Ide kattintva nézhet további részleteket a BKK oldaláról, itt a rendőrségi közlemény az inkább csak parkolóhelyeket érintő delegációról és a lezárásokat is hozó pártmajálisokról, vagy ahogy a rendőrség fogalmaz, gyűlésekről. Még térképet is csináltak, íme: