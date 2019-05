Egy amerikai prédikátor szerint a Hit Gyülekezete utálta ki Sorost Magyarországról, a gyülekezet cáfol

Magyarországi útjáról, főleg a Hit Gyülekezetével kapcsolatos pozitív benyomásairól adott interjút az amerikai prédikátor a Charisma News nevű vallási portálnak. Ami miatt ez Magyarországon, a világi sajtóban is érdekes lehet, az az, hogy Howard-Browne a cikk szerint erős kijelentéseket tett a Hit Gyülekezetéről, különösen annak a Sorossal való kapcsolatáról.

Miközben dicséri az egyház magyarországi intézményhálózatát, médiáját, egyetemi pozícióit, azt állítja, hogy a vezető lelkész Németh Sándor azt mondta neki, hogy a Hit Gyülekezete „egymaga rúgta ki Soros Györgyöt Magyarországról”. Beszámolója szerint Németh Sándor arról is beszélt neki, hogy Soros miatt anyagi problémái vannak az egyházának:

Nézze,szükségem van a segítségére, mert Soros azon dolgozik, hogy elzárja a pénzforrásainkat, támadja az egyházi tizedet és mindent

– idézi Németh állítólagos szavait a prédikátor.

Miután az interjúról beszámolt a 444, Németh Sándor közleményt adott ki, és valamiért ellenük, a sajtószemlét közlő lap ellen helyezett pert kilátásba az eredeti állítások miatt. Németh azt írta, a cikk színtiszta hazugság, „a hozzám kötött mondatok részemről soha semmilyen formában nem hangzottak el”, szerinte őt is meg kellett volna kérdezni a tényállításokról.

Németh Sándort ezután megkerestük, hogy beszéljen az amerikai lap konkrét állításairól: volt-e köze egyházának Soros „eltávolításához Magyarországról.

Sem ilyen, sem hasonló lépésről nem volt szó, erre utaló kijelentés sem hangzott el soha részemről. Még ha erkölcsi és politikai kérdésekben vannak is vitáim vele, személyét nem fogom támadni, és a kiszorítására se törekedtem

– írta válaszában Németh Sándor az Indexnek Sorossal kapcsolatban. Az anyagi ügyeket illetően Németh szintén cáfolt. Válaszában azt állítja, hogy:

Soha senkitől nem kértem anyagi segítséget sem ilyen, sem hasonló ügyben. Arról sincs tudomásom, hogy Soros Györgyhöz köthető intézmények el akarnak zárni pénzforrásokat egyházunk elöl.

Németh ezen kívül azt írta, hogy a Hit Gyülekezete anyagi helyzete stabil, nem merültek fel nehézségeik.

Rodney Howard-Browne, mint a 444 cikkében olvasható, szélsőjobbos konteohívő amerikai prédikátor és kisegyházvezető, aki erősen iszlámellenes, többek között az új-zélandi merénylet valódiságát is kétségbe vonta. Howard-Browne, akit Németh Sándor nyilvánosan is régi jó barátjának nevezett, tavaly novemberben Budapesten beszédet is tartott a Hit Gyülekezete szertartásán. Akkor folytatta vele azokat a beszélgetéseket is feltehetően, amiket a mostani interjújában Németh szerint teljesen rosszul idézett fel.