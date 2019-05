Toroczkai: 2022-ben kormányzásra törünk

"2022-ben mi kormányzásra törünk (...) ha most áttörjük a küszöböt az EP-választáson, akkor senki nem állít meg minket. (...) 2022-ben kormányt tudunk alakítani"

- mondta magabiztosan Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a párt majálisán. Ahogy azt is, hogy készüljön fel az ország, mert vagy a Magyar Gárda, vagy ahhoz hasonló egységet fognak alapítani. Ha bekerül az EP-be, akkor pedig az egész Uniót felforgatja, ígérte.

Ezzel párhuzamosan a néhány méterrel arrébb a Jobbik majálisán Gyöngyösi Márton Puzsérral beszélgetve arról beszélt, az Unió be fog sokallni attól, hogy Orbán lábbal tiporja a jogállamot, a saját közvélemény-kutató cégükkel kapcsolatban pedig gyakorlatilag beismerte, hogy kifelé nem feltétlenül a valóságot közvetítik, a cél legalábbis az volt, hogy legalább nekik, befelé azt mutassák. Sneider Tamás, a párt elnöke pedig az uniós és a Magyarországon belül bérkülönbségek elfogadhatatlanságát hangsúlyozta.

Kinél ettek több ingyen rántottát?

A Jobbik és az azt elhagyó jobbikosokból létrejött Mi Hazánk Mozgalom egymástól 200 méterre tartotta idei majálisát az Óbudai-szigeten, ami miatt akaratlanul is figyelte az ember egyrészt azt, melyiken mennyien vannak, másrészt azt, mennyire vehető észre különbség a közönségben.

Az már alapból adott volt, és ezt a Toroczkai vezette párt hangsúlyozta is, hogy a hagyományosan Jobbik-rendezvényeken fellépő nemzeti rockzenekarok idén a Mi Hazánkat választották, az pedig a helyszínen látszott, hogy az árusok nagy része is ott voltak, szemben a Jobbikkal, ahol főleg kajás sátrak voltak. A zenekarok, árusok dolgában elég nagy segítség volt a Mi Hazánknak, hogy szinte a komplett szervezőgárda elhagyta a Jobbikot és Toroczkaiéknak dolgozott.

Azt már a sziget bejáratánál megcsípte a Mi Hazánk, hogy egy hatalmas molinós teherautóval parkoltak le a híd tövében, majd a szigeten is kitáblázták sűrűn, hogy az ő rendezvényük merre van, és így korán reggel még valóban állt is, hogy többen vannak náluk, ám néhány órával később összességében ezt már nem lehetett állítani, ráadásul a Jobbik rendezvénye nagyobb területen is terült szét. Mindkét párt osztott ingyen rántottát, sajnos a végeredményt nem tudjuk, ki nyert.

Viszont ami szembetűnő volt, hogy míg a Mi Hazánknál méterenként volt kiírva a párt, vagy kitéve egy tábla, vagy zászló, addig a Jobbik majálisán összesen hat zászló volt egy sátornál. Az egész a beszélgetéseken kívül inkább volt sima majális ugrálóvárral és más felfújható ezzel-azzal.

Jobbik: örülünk, hogy azok már mást boldogítanak

Bár egymás mellett voltak, egészen rohangálósan lehetett csak mindkettőn meghallgatni a beszélgetéseket, de sikerült azért mindkét oldalon hallani a pártelnököt, illetve vezető politikusokat. Összességében a Jobbiknál maximum egy-két alkalommal említették meg Toroczkaiékat egy-egy mondat erejéig, míg a másik oldalon keményen, és folyamatosan ment a Jobbik alázása.

Gyöngyösi Márton egy felvetésre, hogy már egy másik párt viszi a cigánybűnözés témát például megjegyezte, hogy

örülünk annak hogy akik ott vannak a sövény túloldalán, már nem minket boldogítanak, hanem valaki mást

A túloldalon viszont gyakorlatilag minden vezető politikus elmondta, hogyan árulta el a Jobbik a saját elveit, a saját szavazót, hogyan fognak össze a szemkilövető Gyurcsánnyal, hogy a Vona is inkább átment influenszernek, miután a politikája megbukott, csak, hogy szó legyen róla.

11 Galéria: Toroczkai: 2022-ben kormányzásra törünk Fotó: Nagy Szabolcs / Index

Mi Hazánk: cigányok

A Jobbiknál Orbánékat, a Mi Hazánknál a Jobbikot szidták leginkább tehát, de ami ennél is feltűnőbb volt:

A Mi Hazánknál a beszélgetések több mint fele egy téma körül mozgott: a cigányok. A cigánykérdés, a cigánybűnözés, a cigány családok gyerekszáma, a leginkább cigányokat érintő szegregált oktatás.

Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk sajtófőnöke meg is kérdezte Toroczkai Lászlót, hogy miért hozták elő újra ezeket a témákat, és miért beszélnek ilyen sokat erről, amire a párt elnöke azt mondta, az a szomorú, hogy újra elő kellett egyáltalán hozni. Attól, hogy a Jobbik már nem beszél róla még nem oldódott meg a probléma.

De ha már cigánytéma, essünk túl rajta röviden, melyik Mi hazánkos mit mondott. Fülöp Erik szerint annyira sok cigány gyerek születik, hogy 10-20 éve múlva Trianonnal felérő csapás lesz a magyarokra. Apáti István szerint a magyarok elvándorolnak, míg a cigányok "itt maradnak a nyakunkon". Dúró Dóra hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, ami kimondja, hogy létezik cigánybűnözés, és az egyetlen, ami szerint szegregált oktatásra van szükség, ami szintén a cigányokat érinti leginkább.

11 Toroczkai László és Kisberk Szabolcs Galéria: Toroczkai: 2022-ben kormányzásra törünk (Fotó: Nagy Szabolcs / Index)

Jobbik: az Iránytű legalább nekünk mondja el a valóságot

A Jobbiknál reggel Gyöngyösi Márton és Puzsér Róbert beszélgetett Stumpf András újságíró moderálásával. Ennek az egyik legérdekesebb része az volt, amikor a közvélemény-kutatásokról, illetve az azokat végző cégekről volt szó. Puzsér kijelentette, hogy

"30 éve hamisítják a felméréseket."

Ez kapta egyébként az első tapsot. Szerinte ezek a cégek zsarolják a pártokat, hogy ha nem kapnak elég pénzt, akkor alul mérik őket, de a társadalmat is, hogy ha nem figyelnek rájuk, akkor elvész a szavazatuk. Példának hozta fel, hogy a Medián azt hozta ki, hogy az elmúlt 30 év legnépszerűtlenebb politikusa ő. Miközben egy fillér közpénz nem jutott még hozzá, nem hazudott, nem vett meg senkit stb. "Népszerűtlenebb vagyok mint Gyurcsány" - mondta, amire újra nevetés és taps érkezett.

De ennél erősebb volt Gyöngyösi, aki azt mondta, hasonlóképpen látja ezeknek a cégeknek a szerepét, arról ők tapasztalattal rendelkeznek, hogyan manipulálják választásokhoz közeledve az eredményeket a kutatók. Majd miután azt mondta, minden kutatóintézetet be lehet sorolni valamilyen érdekcsoport mögé, a Jobbik-közeli Iránytűvel kapcsolatban úgy folytatta:

"Az Iránytűvel az volt, hogy ha nem is a nyilvánosság felé, hanem felénk közvetítse már a valóságot"

Hozzátette, hogy amikor 85-en hazudnak a maguk érdeke szerint, akkor szeretnék, ha legalább egy, legalább nekik megmutatja a valóságot.

De az is érdekes volt, ahogy az uniós zászlót korábban égető párt korábban zsidólistázó politikusa milyen pozitívan beszélt az Unióról, de leginkább arról, szerinte mi az, amit már nem fognak eltűrni Orbánnak sem. Szerinte "a jogállamiságot nem lehet két lábbal tiporni", és ha Orbán a jövőben is Keleten keresi a szövetségeket és nem a nyugatiakra tekint szövetségesként, akkor "már egy más típusú folyamat fog beindulni".

11 Galéria: Toroczkai: 2022-ben kormányzásra törünk Fotó: Nagy Szabolcs / Index

Mi Hazánk: Veszélyes lenne túllicitálni a Fideszt

Átsétálva a Mi Hazánkra Dúró Dóra, Apáti István, Volner János és Fülöp Erik fejtették meg a cigánybűnözés mellett a Jobbikot, illetve az egész összefogósdit.

Volner szerint eléggé beszédes, hogy 2014 és 2018 között a Fidesz a listás szavazói számát 560 ezerrel növelte, míg az ellenzék 93 ezerrel csökkentette. Szerinte az történt, hogy a Jobbik szavazói a Fideszhez pártoltak, mert az megtagadta az elveit. Előtte egyébként azt is mondta, hogy eközben a Fidesz kommunikációja "elment a kerítésig", és nehéz újat mondani mellettük, sőt, "veszélyes is lenne túllicitálni".

De gyorsan hozzátette, hogy egy dolog teljesen biztos, ha a "balliberális csürhe" kormányra kerülne, akkor lebontanák a kerítést. Dúró Dóra szerint pedig elképzelhetetlen Gyurcsány feleségével tölteni egy színpadon március 15-ét.

Jobbik: Ukrajnában toboroz munkaerőt a Fidesz

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke, Z. Kárpát Dániel, alelnök és Jakab Péter szóvivő beszéltek a béruniós kezdeményezésük fontosságáról és az országon belül tapasztalható bérkülönbségekről. Z. Kárpát szerint például a mostani kormány a multik érdekeit képviselve, a magyar munkaerőt kizsákmányolva érik el a gazdasági eredményeket, és erre még büszkék is.

És miközben a kormány végignézi, ahogy elvándorolnak az országból a magyarok, aközben Ukrajnából hoznak munkaerőt a magyar helyett.

"Tele van diósgyőri szurkolóval Budapest"

- mutatott rá Jakab arra, hogy a munka hiánya, és/vagy alulfizetettsége miatt hogyan hagyják el az emberek a keleti megyéket. 13 ezren hagyták el Miskolcot, a megyét 70 ezren, mondta.

11 Galéria: Toroczkai: 2022-ben kormányzásra törünk Fotó: Nagy Szabolcs / Index

Mi Hazánk: A Jobbiknak meg vannak számlálva a napjai

Toroczkai sokat beszélt a Jobbikról, például felelevenítette Mirkóczki mondatait. A Mi Hazánk elnöke szerint nem lehet olyan pártra szavazni, amelynek képviselője beismeri, hogy évekig hazudtak a választóiknak. Erre azt mondta, ez olyan fordulat volt, mintha azt mondaná, valójában nem a magyar családokért küzd, hanem a homoszexuálisokért.

A jobbiknak meg vannak számlálva a napjai, mert a magyar emberek nem tűrik a hazugságot. Előbb-utóbb a rajtuk uralkodó, az őket lenéző vezetőket mindig elzavarják

- mondta, itt talán egy pillanatra elfelejtve, hogy a Fidesz van kormányon.

Szerinte 2022-ben, ha ők nem csinálnák, amit csinálnak, két választás maradna: Orbán vagy Gyurcsány. Majd arról beszélve, hogy mennyire fontos a magyar öntudatra nevelés már gyerekkorban, felelevenítette az Egri csillagokat, illetve a Mátyás királyról szóló történeteket, amelyeket a '60-as és a '80-as években készítettek, és végül levonta a következtetést:

"A Kádár-korszak többet tett a magyar nemzeti öntudat megerősítéésért, mint a Fidesz kormányzás a 9 éve alatt"

Majd hozzátette, hogy amit kaptunk, a Saul fia, ami

mindent erősít, leginkább a kollektív nemzeti bűntudatot de nem a kollektív nemzeti öntudatot.

Végül elmondta, hogy nem költözne Brüsszelbe, ha az EP-választáson átlépnék a küszöböt, és így ő képviselő lenne, hanem Budapestre költözne. A polgármesterséget fel kellene adnia, mert sokkal könnyebb lenne vezetnie a pártot EP-képviselőként, mint most polgármesterként.

(Borítókép: Toroczkai László. Fotó: Nagy Szabolcs / Index)