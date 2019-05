Állami támogatás nélkül is megoldja a XV. kerületi gyerekek táboroztatását az önkormányzat

A XV. kerületi önkormányzat elfogadott 2019-es költségvetés híján is megtalálta a módját annak, hogy a kerületi gyerekek idén is elmehessenek a siófoki és a bernacebaráti táborba, megszervezik az erdei iskolákat is, a táboroztatás pedig a családoknak ugyanannyiba kerül majd, mint tavaly, jelentette be pénteken Németh Angéla. A polgármester döntéséről az érintett intézményeket is tájékoztatta.

A tervezett felújításokat ugyan nem lehet maradéktalanul elvégezni, Siófokon elmarad például a tető és az elektromos rendszer felújítása, a támfal megerősítése, Bernceberátiban pedig a kazáncsere, ám a táborok biztonságos működtetéséhez szükséges karbantartást az önkormányzat munkatársai idén is elvégzik, így a szülők nyugodtan küldhetik a gyerekeket, akik 2019-ben is gond nélkül nyaralhatnak majd mindkét helyen, mondta a polgármester.

Az Index már márciusban beszámolt arról, hogy a XV. kerületben a helyi Fidesz és a kormánypártokból kilépett, ám velük együtt szavazó, független képviselők támogatásának híján nem tudott költségvetést elfogadni 2019-re.

Mivel ennek határideje lett volna, a Magyar Államkincstár leállította a kerület állami támogatásainak folyósítását. Ezzel olyan rákospalotai feladatok ellátása került veszélybe, mint például az iskolai táborok felújítása és üzemeltetése idén nyáron.

Németh Angéla ugyanis már korábban jelezte, bár a táboroztatás önként vállalt feladat, amelyre elfogadott költségvetés híján papíron nem jut pénz, ugyanakkor az önkormányzat mindent megtesz, hogy kiemelje a politikai csatározásokból a kerületi gyerekeket, és idén is biztosítsa számukra a nyári táborozás élményét.

A kerület 25 milliárd forintos büdzséjéből összesen 2,5 milliárd forint az az állami támogatás, a működés tehát nincs veszélyben, nem fizetésképtelenségről van szó, ám a polgármester elmondása szerint az alábbi fejlesztések és szolgáltatások vannak veszélyben költségvetés híján: