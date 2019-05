Két lakásából is kilakoltatták Bíró Icát

Két helyről is, budai házából és lakásából is kilakoltatták Bíró Icát, az egykori Metál Ladyt – számolt be a Blikk.

Bíró Ica tíz éve vett fel svájcifrank-alapú hitelt, aminek a XII. kerületi háza volt a fedezete. Egészség- és szépségklubjára kellett volna a pénz, de nem számított arra, hogy az árfolyam emelkedése miatt a törlesztőrészlet majdnem a háromszorosára nő.

Hat éve nem tudta kitermelni a törlesztőrészleteket, és jogerős ítélet alapján csütörtökön mindkét ingatlanából kilakoltatták. Trencséni utcai házából, ahol 25 éve lakott, és Krisztina körúti lakásából, amiben a szépségklub működött.

A kilakoltatási moratórium május 1-én ért véget, Bíró Icát május 3-án mindkét lakásából ki is lakoltatták.

A Blikknek elmondta, hogy ezek után barátokhoz, ismerősökhöz tud menni lakni, és van egy hely, ahova be tudja raktározni a cuccait. „Nincs mit szégyellnem, mert az szégyellje magát, aki ezt velem tette, az aki kitolt, kitúrt az otthonomból csalással, az, aki hagyta, és ez az egész állami vezetés, aki azt harsogja, hogy Magyarország nem a kilakoltatottak országa. De igen! Itt a bizonyíték!" - mondta Bíró Ica a Blikknek.

A Blikk videójában nyilatkozott az eljárást levezető Majorosi Eszter végrehajtó, aki szerint a kilakoltatás jogszerűen történt, és azt állította, hogy Bíró Ilonának még két budai ingatlana maradt, ráadásul jelentős összegeket elengedtek már neki a tartozásból.

A kilakoltatás folyamatát a Mérce.hu is végig követte, ebben a cikkben olvashatják el, hogy történt.