Évek óta nem lehet bezárni a bejárati ajtót, így bárki bemehet az önkormányzati tulajdonú társasházba. Idén már hat lakásba törtek be, aztán egy anyuka aláírásokat kezdett gyűjteni, hogy a karbantartó oldja meg a problémát. Az egri önkormányzat biztonsági kamerákat szerelt fel és azt ígéri, június végére megoldódik a zárprobléma is. A Fiatalok Garzonházában jártunk Egerben.

Kizuhant egy középkorú férfi hétfőn az egri Garzonházból, értesült az Egri Ügyek. A közel 200 lakásos önkormányzati tulajdonú társasház tizedik emeletéről vetette ki magát a 34 éves férfi, akit sokan csak Milónak becéztek a környéken.

Mint a lakóktól ottjártunkkor megtudtuk, a munkanélküli férfi nem a házban lakott, viszont többen ismerték, mert mindennap az épületen keresztül ment át a szomszédos szociális intézménybe ebédelni.

Tárva-nyitva az ajtók, bárki bemehet a házba

Nem ez volt az első öngyilkosság az egri társasházban, ahol éjjel-nappal nyitva vannak az ajtók. A 25-ös út felőli oldalon ráadásul nyitott a folyosó, így nem is kell felmenni a tetőre, ha valaki le szeretne ugrani. Fiatalok Garzonházának nevezik az épületet, mert az egri önkormányzat azoknak a 40 év alatti pályakezdőknek adja maximum öt évre bérbe, akik saját lakásra gyűjtenek és átmeneti megoldást keresnek. Itt biztosít továbbá lakásokat egy ipari vállalat is a távolabbról ideköltöző munkavállalóinak, így mérnökök, szerelők költözhetnek be családjaikkal az egy-másfél szobás lakásokba.

Nagyjából 500 ember lakik a hatalmas épülettömbben, a bérlők folyamatosan cserélődnek, így sokszor azt se tudják a lakók, hogy a szomszédjukkal találkoznak a liftben vagy pedig egy idegen jött be a házba. "Sokan átjáróként használják az épületet és a hajléktalanok is gyakran bejönnek feltúrni a szeméttárolót" - panaszkodik Karolina, aki két éve lakik a házban.

A társasházat kezelő Egri Vagyonkezelő és Távhő Zrt. (EVAT) megkeresésünkre azt írta, az épületet néhány éve újította fel az egri önkormányzat 250 millió forintból: leszigetelték a házat, kicserélték a nyílászárókat és két új, modern liftet is beszereltek.

A felújítási munkálatokból épp csak a bejárati ajtó cseréje maradt ki, se kapucsengő, se mágneses zár nincs rajta.

Az egyik bérlő azt mesélte, hogy néhány évvel ezelőtt rövid ideig be lehetett zárni az épület hátsó ajtóit, de állítólag a lakók többször is leszerelték azokat, betörték az üvegeket, mert nem mindenkinek volt hozzá kulcsa. Mivel a Garzonházban folyamatosan cserélődnek a lakók és sokan a kiköltözéskor nem adták le a kapu kulcsát, az új bérlők egyszerűen nem tudták használni a hátsó bejáratot, ami a parkolóhoz vezet.

A konyhaablakon keresztül másztak be

A tízemeletes ház hosszú, nyitott folyosói az utca felé néznek, így a bejárati ajtók és a mellettük lévő konyhaablakok is jól láthatóak lentről. Ezt az adottságot használta ki néhány besurranó, idén év elején sorozatosan törtek be a lakásokba, a TV2 februári riportja szerint hat lakást raboltak ki két hónap alatt.

A konyhaablakon keresztül másztak be és ha megzavarták őket, az erkélyeken távoztak. "A kollégám otthonába január 1-jén törtek be. Mindent elvittek, amit csak találtak, nem válogattak. Borzalmas látvány volt" - mesélte az Indexnek Erzsébet. -

Azóta rettegésben élek. Hónapokig minden este félve jöttem haza a munkahelyemről, hogy vajon mi fogad itthon.

Aztán a régi telefonomra letöltöttem egy alkalmazást, ami figyeli, ha mozgás van a lakásban és jelez nekem, amikor nem vagyok itthon." Erzsébet azt mondja, a betörők egy idő után már annyira felbátorodtak, hogy végigmentek a folyosókon és dörömböltek az ajtókon, így mérték fel, ki van otthon napközben.

Nem könnyítette meg a dolgukat, hogy a házban folyamatosan zajlik az élet, rengeteg kisgyermekes anyuka van otthon a délelőtti órákban is, állandó a jövés-menés a folyosókon. Az egyik GYES-en lévő nő egy idő után megelégelte a sorozatos betöréseket és aláírást kezdett gyűjteni, hogy az EVAT oldja meg a problémát, szereljen fel például kaputelefont. A HEOL beszámolója szerint 132 szomszéd írta alá a petíciót, amit benyújtott a karbantartónak és az önkormányzatnak is. A rendőrséget is kerestük a ház ügyeivel kapcsolatban, későbbre ígértek részletes válaszokat.

Biztonsági kamerákkal figyelik a folyosót

Az akciónak az lett az eredménye, hogy nem sokkal később a ház tulajdonosa biztonsági kamerákat szerelt fel a földszinten. Kis-Tóth Roland, az EVAT Zrt. igazgatója az Indexnek elmondta, hogy a belső kamerákat az épületben található hét fős rendőrségi körzeti megbízotti iroda folyamatosan figyeli, ezen kívül a társasház közelében további négy térfigyelő kamerát is üzembe helyeztek az elmúlt hetekben, hogy megakadályozzák az illetéktelen behatolásokat.

Megkezdődött az új rendszer kiépítése, a bérlők a jövőben egy úgynevezett beléptető proxy koronggal tudnak majd ajtót nyitni.

Az EVAT azt ígéri, hogy június végére készül el az új zár és utána nem lesz átjáróház az egri épület.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

